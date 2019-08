La prima foto di Brigitte Macron dopo il ritocchino presidenziale

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada - la prima foto social del secondo figlio : Il piedino di un neonato e dei cuoricini Rossi: Ilaria Spada condivide su Instagram la prima foto del secondo figli nato dall’amore per Kim Rossi Stuart. Uno scatto dolcissimo e raro visto che la coppia è molto attenta alla propria privacy. Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono da poco diventati genitori bis. Dopo Ettore, 7 anni, e il matrimonio blindatissimo celebrato lo scorso marzo, una delle coppie più unite e attente alla privacy del mondo ...

Stranger Things - Dustin da piccolo : l’attore prima del provino che l’ha reso famoso (Foto) : Dustin di Stranger Things: com’era prima della serie Netflix Dustin Henderson è tra i personaggi più amati di Stranger Things, la seguitissima serie Tv di Netflix. Una delle sue punte di diamante. In tanti sono rimasti fulminati dalla simpatia e dalla dolcezza del ragazzo, protagonista di svariate scene, molte delle quali a dir poco esilaranti! […] L'articolo Stranger Things, Dustin da piccolo: l’attore prima del provino che ...

Scontri prima della partita - finisce in tragedia : 3 morti e 4 feriti [DETTAGLI - FOTO e VIDEO] : Tre morti e quattro feriti in Honduras negli Scontri fra tifosi che hanno preceduto il sentissimo derby di campionato tra l’Olimpia e il Motagua, nella capitale Tegucigalpa. I disordini sono scoppiati quando il pullman dei giocatori del Motagua è stato attaccato con lanci di sassi e bottiglie e colpi di mazze di ferro. Nell’attacco, a quanto riferito dal presidente del club Pedro Atala, tre calciatori sono rimasti feriti. In ...

Alain Delon - prima foto social dopo l'ictus : "Va sempre meglio" : Pericolo scampato per Alain Delon, il celebre attore francese che negli scorsi giorni è stato colpito da un ictus e ricoverato di conseguenza in una clinica svizzera. L'artista, prossimo a spegnere 84 candeline, è apparso sorridente su Instagram in una Storia caricata dal figlio Alain-Fabien, per documentare la rapida ripresa del padre dal trauma dell'emorragia cerebrale. Ictus per Alain Delon, i ...

prima di partire per le vacanze tre ragazze ogni anno si fanno un sefie - quando sviluppano le foto rimangono sconvolte : Tre amiche da tanti anni erano solite fare le vacanze insieme e si scattavano un sefie Prima di partire. Le ragazze , felicissime del viaggio che stavano per affrontare, non badavano ad altro se non alla loro felicità dei quei momenti. Un anno si sono fatte un selfie a bordo dell’aereo e sono partite. Al loro rientro, quando hanno sviluppato la foto hanno notato che nello sfondo c’era anche un ragazzo che sorrideva ma che non centrava nulla ...

“Ecco la piccola Cassia”. Romina Power pubblica la prima foto della nipote : lo scatto è tenerissimo : La notizia era arrivata nei giorni scorsi: Cristel Carrisi è diventata mamma per la seconda volta. La figlia di Al Bano e Romina Power ha portato una ventata di allegria, di gioia, di felicità, in una parola di vita in tutta la famiglia. E subito è partito il tamtam mediatico degli auguri e degli abbracci virtuali. La bambina si chiama Cassia, un nome di origine latina e romana, che rimanda ad un passato glorioso e importante. Come ci auguriamo ...

Ricky Martin - prima foto social per la figlia Lucia : Sta conquistando il web la prima foto condivisa su Instagram da Ricky Martin con la figlia Lucia, avuta con il marito Jwan Yosef con la gestazione per altri. Visualizza questo post su Instagram La luz de mis ojos #Lucia Un post condiviso da Ricky (@Ricky_Martin) in data: 8 Ago 2019 alle ore 11:38 PDTprosegui la letturaRicky Martin, prima foto social per la figlia Lucia pubblicato su Gossipblog.it 10 ...

