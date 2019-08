La distruzione degli avversari politici fa male all' Italia | dice Enrico Letta

Fonte : agi

(Di martedì 20 agosto 2019) "Non è con la politica costruita sulladell'o che si fa del bene all'". Parole salviniane e renziane "come asfaltare, rottamare, ruspa sono responsabili del degrado politico nel quale siamo stati costretti a vivere in questi anni". A dirlo èpresentando il suo saggio "Ho imparato" (il Mulino) alla rassegna di Finale Ligure "Un libro per l'estate" a poche ore dal discorso del premier Conte in Senato. "Oggi, guardando i partiti, si percepisce la volontà di abbattere il nemico e questa cosa è figlia di un fallimento", ha ribadito, applaudito dal pubblico che affollava piazza San Giovanni. Nonostante, come racconta, si sia sentito dire "che l'audience si fa col sangue", l'ex premier è convinto che "il rispetto dell'o politico sia fondamentale e che si possa essere rispettosi dell'altro senza essere noiosi. Il Paese ...

