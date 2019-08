La dedica d’amore più bella di sempre è quella di Valentino alla sua Francesca

Fonte : dilei

(Di martedì 20 agosto 2019) Altro che fiori e bigliettini con i cuori: lad’amore piùdidiRossi per la suaSofia Novello. 40 anni e una lunga carriera in pista, il pilota di MotoGp è innamorato della fidanzata 24enne, conosciuta proprio quando lei faceva l’ombrellina. Un amore diverso dagli altri, più maturo e forte, che ha spintoa fare una dichiarazione inedita, molto diversa dal personaggio che siamo abituati a conoscere. Superati gli anta e con ancora tanta voglia di correre sulla sua moto, Rossi ha confessato la volontà di diventare padre. Un desiderio che sino ad oggi non aveva mai avvertito, soprattutto perché non aveva trovato la donna giusta. Playboy ed eterno Peter Pan,oggi è pronto a cambiare per amore diSofia Novello. Sarà lei a trasformare lo spericolato pilota in un tranquillo papà di famiglia? Rossi è ...

sjlviaidk : @bettalametta ammettilo che devi farci una dedica d'amore sui muri di ascærr - BlogThisLink : - lellomariani : Nato a Pieve Tesino, nel Trentino allora austro-ungarico, il 3 aprile 1881, è stato il presidente della ricostruzio… -