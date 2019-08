La Campania punta a sviluppare un vaccino contro il cancro entro 5 anni

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) “Laha investito oltre 100 milioni, mettendo insieme università e altri centri, privati e pubblici, per una ricerca innovativail. Un investimento perundiversi tipi di tumore, per primi al mondo. Ci siamo dati 4 o 5. Ci auguriamo di avere successo“. Lo ha detto il Governatore della, Vincenzo De Luca, intervenendo al dibattito sulle risorse in sanità, in corso al Meeting di Rimini. L'articolo LaunilMeteo Web.

mujaidin86 : Punta Licosa - Ogliastra Marina #puntalicosa #punta #licosa #ogliastromarina #ogliastro #marina #castellabate… - Vincenzo2909 : Io sono del sud..... e ne sono fiero!! Non certo del ministro Salvini che ha preso per in giro tutto il sud...... D… -