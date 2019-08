La battaglia sul rosario durante il dibattito al Senato 

battaglia sulla data delle elezioni : Le date più probabili per il voto: il 20 o il 27 ottobre. Come si arriva a questo scenario? La nuova mossa della Lega è la mozione di sfiducia al presidente del Consiglio, Giuseppe...

battaglia sulla data delle elezioni : Le date più probabili per il voto: il 20 o il 27 ottobre. Come si arriva a questo scenario? La nuova mossa della Lega è la mozione di sfiducia al presidente del Consiglio, Giuseppe...

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score : Olympiakos - che battaglia! : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: la Diretta gol live score delle partite di andata, in programma oggi 7 agosto 2019 per il terzo turno preliminare.

Non si gioca a battaglia navale sulla vita altrui : Sono uscita dall’aula per manifestare la mia contrarietà al decreto sicurezza bis e non per mettere in discussione una fiducia che sì vacilla, ma che deve essere sempre e comunque reciproca e che nella fattispecie meritava una ben più approfondita discussione. Invece no. Non solo tutti gli emendamenti sono stati cassati d’ufficio senza nessuna discussione (né in commissione, né in aula), ma ancora ...

Otto ore di battaglia sulla riforma della giustizia che passa "salvo intese". Scontro sulla prescrizione : È passata la mezzanotte. Dopo Otto ore di battaglia sulla giustizia, il ministro Alfonso Bonafede lascia palazzo Chigi con aria distrutta e arrabbiata come non mai. La stanchezza è tale che davanti alle telecamere comunica che la riforma sul processo penale non è stata approvata. In realtà si è sbagliato. La confusione, in questa giornata di lotta tra i gialloverdi, ha preso il sopravvento e il titolare di via ...

Tennis - ATP 500 Washington 2019 : i risultati di lunedì 29 luglio. Tsonga supera Schnur - Fratangelo elimina Karlovic in una lunga battaglia : Si sono disputati, in una giornata parzialmente disturbata anche dalla pioggia, diversi match di primo turno nella giornata d’apertura del tabellone principale dell’ATP 500 di Washington. Dieci incontri maschili danno il via al Citi Open, con la battaglia più incerta arrivata tra l’americano Bjorn Fratangelo e il croato Ivo Karlovic: a vincere è il ventiseienne nato a Pittsburgh per 6-4 6-7(14) 7-6(5), staccando il biglietto ...

Classifica Tour de France 2019 - diciassettesima tappa : Alaphilippe conserva la maglia gialla - ora la battaglia sulle Alpi : La Classifica generale del Tour de France 2019 è rimasta invariata al termine della diciassettesima tappa, oggi è andata via la fuga e Matteo Trentin è riuscito a vincere in solitaria sul traguardo di Gap dopo un bellissimo attacco in salita. I big si sono controllati nel gruppo principale e si sono dati appuntamenti a domani quando è in programma la frazione con Izoard e Galibir, Julian Alaphilippe conserva la maglia gialla con vantaggio nei ...

DIRETTA BOLOGNA VIRTUS BOLZANO/ Risultato live : la battaglia di Mihajlovic : DIRETTA BOLOGNA VIRTUS BOLZANO streaming video e tv: cronaca live della partita amiochevole che i rossoblu giocano ancora a Castelrotto.

Serie B - battaglia sulla mutualità? Obiettivo più soldi dalla Serie A : La Lega Serie B ha convocato un’assemblea per martedì 23 luglio in cui sul tavolo ci sarà anche il tema mutualità, con possibile battaglia contro la Serie A all’orizzonte. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, secondo l’accordo di separazione con la Lega A del 2010, i club del campionato cadetto avrebbero dovuto ricevere il […] L'articolo Serie B, battaglia sulla mutualità? Obiettivo più soldi dalla Serie A è ...

Francia - è morto Vincent Lambert : era simbolo della battaglia sul fine vita : Vincent Lambert, il 42enne tetraplegico in stato vegetativo dal 2008, è morto. Lo ha annunciato la famiglia a France Press, come riporta Le Figaro. Dopo l’ultima decisione del tribunale, i medici gli avevano sospeso cure e alimentazione da mercoledì della scorsa settimana. Il caso è diventato simbolico del dibattito sul fine vita perché ha scosso la Francia per anni. La famiglia infatti si è divisa – anche con lunghe cause in tribunale ...