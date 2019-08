Killing Eve 3 già in produzione | ecco i volti nuovi del cast e le prime indiscrezioni

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 20 agosto 2019) In linea con la tabella di marcia, le riprese diEve 3 sono inziate nel periodo di Ferragosto. La comunicazione ufficiale di BBC America è arrivata ieri, e nella stessa occasione è stata annunciata l'aggiunta di duemembri alprincipale della serie. Iarrivi inEve 3 sono Harriet Walter e Danny Sapani. La prima è un volto noto della tv e del teatro britannico; tra i suoi ruoli principali quelli di Lady Prudence Shackleton in Downton Abbey; Clementine Churchill in The Crown; Sister Ursula in Call the Midwife. Il secondo, anch'egli britannico, vanta ruoli da guest star o interprete ricorrente in The Crown (nei panni di Kwame Nkrumah), Penny Dreadful (Sembene), Harlots (William North), Doctor Who (Colonel Manton), Misfits (Tony Morecombe). Non si sa ancora quali ruoli saranno loro assegnati inEve ...

ITSMARTINAREA30 : @Sarinski_ Ti consiglio anche Killing Eve, se non l'hai ancora vista, che è ideata e prodotta dall'attrice protagonista di Fleabag - SerieTvserie : “Killing Eve 3”: Dame Harriet Walter e Danny Sapani si sono uniti al cast - AmorexleserieTV : #KillingEve 3: Dame Harriet Walter e Danny Sapani si sono uniti al cast -