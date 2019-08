Juve | Paratici al lavoro per piazzare Rugani | in pole ci sarebbero Roma e Barcellona

Calciomercato Juventus - Paratici avrebbe offerto Dybala e cento milioni per Neymar : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo AS, infatti, il club bianconero sarebbe entrato prepotentemente nella corsa per aggiudicarsi le prestazioni di Neymar. La notizia sarebbe stata confermata in Brasile. Fabio Paratici avrebbe messo sul piatto il cartellino di Paulo Dybala (che viene valutato circa ottanta milioni di euro) e una ...

Juventus : Neymar avrebbe contattato Paratici già a giugno (RUMORS) : La Juventus prosegue la preparazione in vista della prima giornata di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma, in attesa del big match della seconda giornata contro il Napoli. A tenere banco però in questi giorni è soprattutto il calciomercato, che chiuderà ufficialmente il 2 settembre. L'esigenza principale della dirigenza bianconera resta quella di piazzare alcuni esuberi per alleggerire una rosa fin troppo ricca di ...

Calciomercato Juventus : blitz di Paratici a Barcellona per sbloccare l’affare : Calciomercato Juventus: Paratici rilancia per il difensore laterale del Barcellona Juan Miranda, dopo un primo no dei blaugrana. Come riportato da Calciomercato.com, la Juventus ha deciso di fare sul serio per Juan Miranda. Nel corso di un blitz a Barcellona , Fabio Paratici ha confermato l’interesse della Juve per il difensore laterale sinistro classe 2000, […] More

Pogba Juventus : tutto è ancora possibile - Paratici ha le idee chiare : Pogba Juventus – Il sogno di mercato della Juventus, rimane il francese del Manchester United. Il centrocampista transalpino, nelle scorse settimane sembrava molto vicino al Real Madrid; adesso però la situazione è del tutto cambiata. La Juventus non ha smesso di credere al suo possibile ritorno in bianconero, tanto che secondo tuttosport, la dirigenza bianconera […] More

Juventus - blitz di Paratici in Francia : 3 gioielli francesi sul piatto : Juventus – Gli occhi della Juventus in Ligue 1: come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, gli osservatori bianconeri hanno assistito venerdì sera alla roboante vittoria del Lione contro l’Angers (6-0). Non solo Pogba o Mbappè. Paratici guarda i fenomeni del futuro, 3 stelle francesi nel mirino, 3 talenti del Lione. Juventus, Paratici su 3 talenti del Lione Occhi puntati soprattutto […] More

Juventus - Paratici attivissimo : un colpo in entrata e uno in uscita : Missione spagnola per il DS del club bianconero Paratici, intendo a chiudere ben due operazioni. Anzitutto in uscita, con Rugani finito nel mirino del Barcellona dopo essere stato più volte sul piede di partenza. Ma anche in entrata, con il forte interessamento per il giovane esterno Juan Miranda, destinato -nei piani di Marotta– a rivestire […] More

Juventus - Paratici in Spagna per trattare : il Barça piomba sul bianconero : Juventus – Daniele Rugani potrebbe essere uno dei grandissimi protagonisti delle battute finali della sessione di calciomercato. Il difensore non rientra più nei piani della Juventus, ma può ancora contare su un discreto numero di estimatori. Per l’ex Empoli le porte a Torino vanno considerate praticamente chiuse. Gli arrivi de De Ligt e Demiral, oltre che alla necessità del club bianconero di sfoltire […] More

Juve - blitz di Paratici a Barcellona per piazzare Rugani : La Juventus sta vivendo una sessione di calciomercato difficile perché dopo aver ingaggiato sette nuovi giocatori, ora starebbe faticando molto a piazzare le pedine considerate esuberi. Tutti i reparti necessitano di tagli, altrimenti come ha dichiarato Maurizio Sarri in coda al match in amichevole contro l’Atletico Madrid, giocatori di spessore resteranno fuori dalla lista Champions League. Tra coloro che rischiano di restare ai margini del ...

Icardi Juventus - nuova idea di scambio : Paratici offre un centrocampista : Icardi Juventus – Il rush finale sta per partire: poco più di due settimane alla fine del calciomercato e le trattative più importanti potrebbero infiammarsi a breve. Per la Serie A il nome capace di accendere i sogni dei tifosi è sicuramente quello di Mauro Icardi al centro di un intrigo che coinvolge Juventus, Roma e Napoli, oltre ad […] More

Juventus - Paratici parla chiaro : “Icardi? Siamo contenti così. Su Dybala…” : Juventus – Nuove importanti dichiarazioni. Fabio Paratici,direttore sportivo della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine della tradizionale amichevole in famiglia di Villar Perosa. Inevitabile, per il dirigente, parlare di calciomercato e del mercato in uscita, soprattutto della situazione Dybala Icardi. Il dirigente bianconero infatti ha approfondito la questione esuberi […] More

Calciomercato Juventus – Da Dybala a Icardi - Paratici sincero : “abbiamo grandi attaccanti e…” : Paratici sincero: il quadro del CEO della Juventus a poche settimane dalla chiusura del mercato Giornata di amichevole a Villar Perosa per la Juventus. La squadra A e la squadra B si sono sfidate in un match durato poco più di 51 minuti a causa dell’invasione di campo dei tifosi. Intanto, mentre i fan sono stati impegnati a buttarsi calorosamente verso i propri idoli, Fabio Paratici ha fatto il punto della situazione del mercato ...

Calciomercato Juventus - Paratici fa il punto : le indicazioni su Dybala - Icardi e le uscite : Si è chiusa in anticipo l’amichevole in famiglia tra Juve A e B a Villar Perosa. Al 51′, il 3-1 di Cuadrado, poi l’invasione dei tifosi. Il primo tempo si era chiuso sul 2-1 per via della doppietta di Dybala inframezzata dalla sfortunata autorete di Demiral. Al termine del match, le parole a Sky Sport di Fabio Paratici, che parla di mercato. “Tante chiacchiere, pochi affari. Siamo tranquilli e fiduciosi. Bello stare ...

Marotta e Paratici - è sempre Inter contro Juve : da amici a rivali - chi sta vincendo il derby del mercato : Fu Paratici ad annunciare l' inizio della guerra tra Juve e Inter. Parlò a tutti, ma con il senno di poi in realtà guardava dritto negli occhi l' ex collega Marotta. Avvisò che si sarebbe mosso anche per Interferire sulle manovre altrui. Iniziò infatti con Spinazzola alla Roma in cambio di Pellegrin

Juventus - Paratici lavora ad un nuovo grande colpo a parametro zero : Juventus – Paratici impegnato a chiudere il mercato estivo, ma non solo. Il dirigente bianconero ha già posto le basi per un grande colpo a parametro zero per la prossima stagione. Nel mirino dei bianconeri, infatti, il trequartista del Tottenham Eriksen. Juventus – Eriksen il è nuovo obiettivo a parametro zero Il forte centrocampista, contrattualmente […] More