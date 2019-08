Justin Bieber sposa di nuovo Hailey Baldwin?

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) All'orizzonte si intravede un matrimonio-bis fraa un anno dalla cerimonia super-segreta nel tribunale New York. Si sono amati fin da subito tanto è vero che lo scorso anno,, si sonoti a New York in tutta fretta e in gran segreto. Ora come riporta TMZ, i due sono pronti al matrimonio-bis, a una celebrazione in grande stile alla presenza di genitori, amici e parenti.Dopo tre rinvii e tante peripezie, sembra che il tanto atteso evento è oramai alle porte. A confermare l’indiscrezione è una fonte vicina ache, in un’intervista al magazine americano, rivela che la coppia sta organizzando tutto il necessario per il "secondo" matrimonio. "Questa settimana dovrebbero spedire gli inviti. Stanno scegliendo il giorno più adatto, che potrebbe coincidere proprio con l’anniversario delle nozze in ...

RestritoDS : RT @jvkejams: Justin Bieber for L’Uomo Vogue (2015) - honestlysis : RT @jvkejams: Justin Bieber for L’Uomo Vogue (2015) - oshabiebo : RT @jvkejams: Justin Bieber for L’Uomo Vogue (2015) -