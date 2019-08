Italia campione del mondo di parapendio

Tragedia nel mondo del ciclismo : muore per un malore l’ex campione Italiano Felice Gimondi [GALLERY] : Lutto nel mondo del ciclismo: è morto improvvisamente Felice Gimondi. Il campione italiano si trovava in Sicilia quando ha avuto un malore, aveva 77 anni Piange il mondo del ciclismo: si è spento per un malore Felice Gimondi. L’ex campione italiano di ciclismo è morto mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos. Gimondi, che avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre, si trovava nei pressi della spiaggia di Recanati ...

Ciclismo : colpaccio della UAE Emirates. Arriva il campione d’Italia Davide Formolo : Altro gran colpo di mercato per la UAE Emirates che, dopo un paio di annate non del tutto convincenti, sta puntando in alto per il 2020. La formazione degli Emirati Arabi ha annunciato infatti l’arrivo per il 2020 del campione italiano in carica della prova in linea Davide Formolo: contratto biennale per il nativo di Marano di Valpolicella, che con la maglia della Bora-hansgrohe quest’anno ha sfiorato il colpaccio alla ...

Basket femminile - Europei Under20 2019 : Italia-Russia 70-67. Azzurrine campionesse continentali! : L’Italia batte la Russia nella finalissima degli Europei Under 20 di Basket femminile per 70-67 e si prende il trono continentale al termine di una partita tiratissima nel quale non ci sono stati mai più di quattro punti di vantaggio per l’una o l’altra selezione. Verona mette a segno 25 punti ma a fare la differenza sono i 13 di Orsili dalla panchina, sommati ai 15 di Madera (in quintetto). Alle russe non bastano i 19 ...

Urlo azzurro! Italia U20 campione d’Europa : Russia sconfitta nella finale dell’Europeo di Basket femminile : L’Italia U20 di Basket si laurea campione d’Europa: le giovani azzurre battono la Russia nella finale dell’Europeo di categoria per 70-67 L’Italia U20 è campione d’Europa! Dopo l’argento del 2013 e quello del 2016, l’oro sfumato in passato per un soffio è tornato nuovamente alla portata delle giovani azzurre capaci di eliminare sul loro cammino nazionali blasonate come Spagna e Francia. All’Italia restava solo un ultimo ostacolo per ...

Fortnite World Cup : anche un Italiano tra i partecipanti al mondiale che ha incoronato campione in singolo il giovane Bugha : Fortnite è stato indubbiamente il fenomeno mediatico più importante del 2018: un titolo che che ha saputo conquistare grandi e piccoli, vecchi appassionati di gaming e nuovi, superando molto preso i semplici confini del videogioco fino a diventare, a tutti gli effetti, uno strumento di socializzazione. Epic Games, la società produttrice, ha poi fatto la voce grossa anche in ambito competitivo con una struttura torneistica aperta a tutti con ...

Osservatorio Findomestic - calano le aspettative verso il Napoli campione d’Italia : Calcio e Finanza pubblica i dati dell’Osservatorio mensile di Findomestic, realizzato in collaborazione con Doxa. Dall’analisi emerge che quest’anno sono aumentati gli appassionati di calcio e anche la propensione a sottoscrivere un abbonamento per andare allo stadio. Questi ultimi, in particolare, sono il 6,7% contro il 5,5% del 2018. Considerando anche chi comprerà singoli biglietti per le partite, la percentuale dei tifosi ...

Basket - Europei Under18 : Spagna campione! Battuta la Turchia in finale. L’Italia chiude in nona posizione : Emozionante successo per la selezione spagnola nella finale dell’Europeo Under18 in programma in questi giorni a Volos in Grecia. Battuta 57-53 la Turchia che per lunghi tratti ha sognato la vittoria, salvo poi arrendersi alla straripante rimonta degli iberici. Spettacolare la prestazione di Santiago Aldama che mette a segno 23 punti e trascina i suoi nel momento decisivo, ovvero ad inizio dell’ultimo quarto. Tra le fila della ...

A 24 anni vince 67mila dollari : Edoardo Badolato è il campione Italiano di Fortnite : Il 24enne di Bergamo, nome in codice Carnifex, ha portato a casa la vittoria dall'Artur Ashe Stadium di Ny, il tempio del tennis che ha ospitato le finali. Trenta milioni di dollari il montepremi della World Cup

Morte della campionessa Italiana Marianna Pepe. La scoperta sul compagno : E’ stato rinviato a giudizio il compagno di Marianna Pepe, la ex campionessa nazionale di tiro a segno, di 39 anni, trovata morta nel letto a Muggia, in provincia di Trieste, nel novembre scorso. L’uomo dovrà rispondere di presunti atti di violenza ai danni della partner, che l’aveva già denunciato, avvenuti, nella casa che condividevano, davanti al figlio piccolo. Secondo quanto stabilito dall’autopsia la donna però ...

Benedetta Pilato - ecco chi è la baby campionessa Italiana : Ha solo 14 anni, i capeli bicolore e un sorriso grandissimo: lei è Benedetta Pilato e con l'argento conquistato ai mondiali di nuoto ha già scritto il suo nome nella storia di questa disciplina. Nella piscina degli 50 metri rana donne l'Italia ha visto nascere una nuova stella del nuoto nazionale. A soli 14 anni, Benedetta Pilato è la più giovane italiana ad aver mai debuttato e vinto una medaglia mondiale. Per tanti, la piccola ...

VIDEO Italia in trionfo - Settebello Campione del Mondo : la premiazione degli azzurri - Coppa al cielo e tuffo in piscina da vestiti : Sabato memorabile per l’Italia che ha vinto i Mondiali 2019 di pallanuoto maschile, il Settebello ha liquidato la Spagna con un roboante 10-5 e ha così conquistato la medaglia d’oro a Gwangju. Apoteosi totale per gli azzurri in Corea del Sud dove è arrivato il quarto sigilo iridato della storia a otto anni di distanza dall’ultima affermazione in quel di Shanghai. I ragazzi del CT Sandro Campagni hanno festeggiato sul gradino ...

Settebello da oro! L'Italia batte la Spagna 10-5 ed è campione del mondo di pallanuoto : L’Italia vince la medaglia d’oro ai campionati del mondo di pallanuoto di Gwangju. Il Settebello domina in finale la Spagna per 10-5 in un match sempre guidato dalla squadra di Campagna. Le reti degli azzurri portano la firma di Echenique, Figlioli, Renzuto, Aicardi, Di Fulvio, Bodegas e Luongo e Dolce autori di una doppietta. Per l’Italia è la quarta medaglia d’oro conquistata nella rassegna iridata coreana, ...

Pallanuoto - Italia campione del mondo : Settebello esaltante sul tetto del mondo. L'Italia del c.t. Alessandro Campagna fa l'impresa e lustra il nobile blasone della Pallanuoto azzurra vincendo l'oro iridato a Gwangju. Il quarto della sua storia dopo quelli del 1975, 1994 e 2011. A otto anni di distanza, la squadra tricolore riconquista il podio più alto e lo fa in una classica della Pallanuoto infliggendo un eclatante 10-5 alla Spagna grazie a una prova di ...