Istat: in Italia 100mila 'casalinghi'

In crescita del 24,3% in un anno gli uomini che in età di lavoro decidono di dedicarsi alle attività di casa. Nei datisul primo trimestre 2019 i '' tra i 15 e i 64 anni sono arrivati a quota, mentre nello stesso periodo del 2018 erano 81mila (nel 2007, 25mila). Se si contano gli over 64, il totale arriva a 132mila. In calo le donne di 15-64 anni che si dichiarano casalinghe: sono 4 milioni e 187mila, cioè -1,6% su base annua e -17,5% rispetto al 2007. Considerando le over 64, se ne aggiungono 3 milioni.(Di martedì 20 agosto 2019)