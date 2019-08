Inter | sogno Milinkovic-Savic | il serbo sarebbe il grande rinforzo a centrocampo

MotoGp – Dovizioso - la proposta per un Interessante cambio di regolamento e la frecciatina a Lorenzo : “io campione? Non ho bisogno di…” : Andrea Dovizioso e quella frecciatina a Jorge Lorenzo: le parole del forlivese dopo la vittoria al Gp d’Austria Una vittoria indimenticabile, quella di ieri di Andrea Dovizioso al Red Bull Ring: il forlivese della Ducati è tornato sul gradino più alto del podio dopo aver beffato Marc Marquez all’ultima curva del Gp d’Austria al termine di una bagarre mozzafiato. AFP/LaPresse “E’ stato un braccio di ferro dalla prima ...

Inter - non solo Lukaku : ora il sogno sarebbe Milinkovic-Savic : L'Inter ha posto fine ad uno dei tormentoni di calciomercato ufficializzando l'acquisto di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è il colpo più costoso della storia nerazzurra essendo arrivato dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro più bonus oltre che una percentuale sulla futura rivendita. L'attaccante ha firmato un contratto quinquennale, fino a giugno 2024, a oltre sette milioni di euro a stagione più bonus. Ora i nerazzurri ...

Un talento al giorno – Inter - Sebastiano Esposito si racconta : il sogno della prima squadra e l’assist a Sensi : E’ stato un grande protagonista di questo precampionato in casa Inter anche complice le difficoltà sul calciomercato del club nerazzurro, stiamo parla del giovane Sebastiano Esposito, attaccante che si è messo in mostra nel successo ai rigori contro il Tottenham. Il talento si è raccontato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: «È chiaro, sono abbastanza contento della partita. La prestazione è stata positiva, poi ...

Calciomercato 2 agosto venerdì : Icardi vuole l’Inter. Juve - maxi ingaggio per Lukaku. Roma - Higuain sogno d’estate : Calciomercato 2 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 2 agosto JuveNTUS– Dybala riprenderà ad allenarsi il 5 agosto. Intanto la Joya valuterà attentamente il suo possibile futuro al Manchester United. maxi richiesta da oltre 20 milioni di euro all’anno. Intanto la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da […] L'articolo Calciomercato 2 agosto venerdì: Icardi vuole ...

Calciomercato Inter - Conte vuole un centrocampo da sogno - Marotta vicinissimo al guerriero Arturo Vidal : Uno dei centrocampisti più forti in assoluto potrebbe essere il rinforzo da sogno per la squadra nerazzurra. Antonio Conte ha chiesto un centrocampo forte e con uomini in grado di difendere ma anche di offendere. Dopo gli acquisti dei giovani ma validissimi Barella e Sensi, Marotta punta tutto su un fortissimo centrocampista del Barcellona, autore di 3 goal e 7 assist nella passata stagione , stiamo parlando di Arturo Vidal. Il ...

Napoli - il sogno Icardi prende forma : Interviene Ancelotti - i dettagli : Icardi Napoli- Il Napoli sarebbe pronto ad affondare il colpo Icardi in vista della prossima stagione. Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport” e come evidenziato anche da “Sportmediaset“, il club partenopeo sarebbe pronto a mettere le mani sull’attuale centravanti dell’Inter. De Laurentiis starebbe valutando la possibilità di sorpassare la Juventus e di puntare ...

Conte : «Non avevo bisogno di essere rassicurato dall’Inter. Le decisioni spostano le aspettative» : Conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia dell’amichevole tra Inter e Juventus. Il mercato «Il mercato? Saranno fatte delle riflessioni e saranno prese decisioni per il bene dell’Inter. Terremo conto di tutto, non solo del campo. «Non avevo bisogno di essere rassicurato, c’è stato un confronto molto sereno. C’è bisogno di tempo per portare il club al livello cui compete. I cambiamenti della nuova proprietà sono ...

Migranti : la storia di Bouba - il primo laureato con protezione Internazionale in Italia : “Il mio sogno in Mali era un master in Europa” : Il suo vero nome è Bakari Coulibaly, ma tutti lo chiamano Bouba, viene dal Mali ed è il primo laureato con protezione internazionale in Italia, dopo che il 17 luglio ha conseguito all’Università di Sassari il titolo magistrale in Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio. È arrivato in Sardegna, ad Alghero, nel 2016, dopo aver lasciato il suo Paese. “Quando studiavo a Bamako desideravo tanto fare un ...

Mercato Inter - Cavani è il sogno se Lukaku dovesse 'saltare' : Il Mercato dell’Inter balla sulle punte. La trattativa per Romelu Lukaku continua a ritmi serrati ma all’orizzonte non si vede l’accordo. Conte ha bisogno di almeno un centravanti di peso, un campione che assicuri gol alla sua squadra che non avrà più Mauro Icardi. Così se con il Manchester United non dovesse essere trovata la quadra l’alternativa sarebbe Edinson Cavani del Paris Saint Germain. Il nome viene riportato in prima pagina oggi sia ...

Calciomercato Inter news/ Si fa strada il sogno Cavani - Ultime notizie - : Calciomercato Inter news, Ultime notizie giovedì 18 luglio: dovesse saltare la trattattiva per Lukaku col Manchester Marotta proverebbe a prendere Cavani.