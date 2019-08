Insultato in un autogrill il figlio di Alessandro Di Battista | madre si mette a piangere

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 20 agosto 2019) Un episodio abbastanza spiacevole è stato raccontato nei giorni scorsi sui profili social di Sahra Lahouasnia, moglie del pentestellatoDidel piccolo Andrea. Infatti, secondo quanto riferisce la donna, la famiglia, di ritorno da una vacanza in Trentino, si è fermata in unnei pressi di Verona, quando all'improvviso una donna avrebbe rivolto una frase offensiva al bambino mentre parlava con alcuni suoi amici. Sahra avrebbe sentito la stessa signora pronunciare codeste parole: "Suoè orribile". La mamma di Andrea non riesce a spiegarsi un simile atteggiamento verso l'infante. Il fatto si è verificato mentre la Lahouasnia era in fila alla cassa per pagare un caffè. La moglie di Di: 'Sono uscita e mi sono messa a' Sahra ha raccontato che in quel momento, quando ha sentito la frase pronunciata verso il lorolo, non ha ...

MaxDelPapa : Cos'è, bisogna idolatrare il figlio, presumibilmente insopportabile e viziato, di due fannulloni giramondo per decr… - franknew67 : RT @marinellafly12: Alessandro Di Battista, il figlio Andrea insultato da una donna in autogrill: «È orribile». La mamma: «Mi ha fatto pian… - franknew67 : RT @giulianobernar7: Alessandro Di Battista, il figlio Andrea insultato da una donna in autogrill: «È orribile». La mamma: «Mi ha fatto pia… -