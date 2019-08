Inizia la battaglia delle piazze tra M5s e Lega

Basket - l’annuncio shock di David Blatt : “Ho la sclerosi multipla”. Il coach dell’Olympiacos Inizia la sua battaglia : David Blatt ha rivelato di avere la sclerosi multipla. Un annuncio shock da parte del coach dell’Olympiacos, una figura storica del Basket internazionale che a 60 anni si trova costretto ad affrontare una malattia terribile. Lo statunitense naturalizzato israeliano ha voluto dare l’annuncio tramite una nota pubblicata dalla formazione greca e in una lettera commovente ha spiegato come sta combattendo il male e come sta vivendo questo ...

Governo - Inizia la battaglia sui tempi della crisi. Borsa positiva - le banche tentano il rimbalzo : Nel pomeriggio la conferenza dei capigruppo dovrà decidere i passaggi parlamentari. Occhi puntati su Piazza Affari

Ex pallavolista muore di leucemia a 32 anni : "Non dimentico perché ho Iniziato la battaglia” : “A volte vorrei mollare, ma non dimentico mai perché ho iniziato questa battaglia. Ogni tanto mi siedo ma non mi arrendo”, scriveva su Instagram la giovane Federica De Biasi, campionessa nello sport e nella vita scomparsa prematuramente a causa della leucemia. L’ex giocatrice di pallavolo aveva portato avanti una battaglia lunga 5 anni contro la malattia.Alla fine però non ce l’ha fatta ed è morta la ...

Inizia Fortnite Stagione 10 : tutte le novità di Battle Royale - Missioni e Pass Battaglia X : Ci siamo, Fortnite Stagione 10 ha finalmente preso il via nella giornata di oggi, giovedì 1 agosto 2019. E lo fa ufficialmente con la pubblicazione da parte di Epic Games dell'aggiornamento 10.0, disponibile per il download su un po' tutte le piattaforme su cui è giocabile il celebre shooter costruttivo - dal PC alla PS4, Passando per Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile. Con l'inizio della nuova season - per cui sono stati rilasciati ...

Bologna - Mihajlovic conferenza in lacrime : “Ho scoperto di avere la leucemia - non vedo l’ora di Iniziare la battaglia e di vincerla” : Sinisa Mihajlovic in conferenza parla della malattia Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa del suo problema di salute: “Avevo chiesto riservatezza, mi dispiace che qualcuno abbia pubblicato la notizia per vendere 100-200 copie. Ho voluto fare questa conferenza stampa per spiegare come stanno le cose. Ho scoperto di avere la leucemia. Quando mi è arrivata la notizia ero in camera ed ho pianto tutta la ...

Nasce il 1° fan club di Dodi Battaglia dopo i Pooh - tutti i dettagli dell’Iniziativa : Il primo fan club di Dodi Battaglia sta per Nascere. Ad annunciarlo, è l'ex chitarrista dei Pooh, che sui suoi canali ufficiali ha spiegato quali potrebbero essere le iniziative dedicate agli iscritti e che saranno ufficializzate prossimamente. "Ciao a tutti, ho deciso di dare vita ad una community dedicata alla mia attività artistica e professionale: questa realtà vuole essere un modo per rimanere sempre in contatto con il mio pubblico ed ...

Stagione 2 di Apex Legends Iniziata : ecco tutte le ricompense del Pass Battaglia e gratuite : La Stagione 2 di Apex Legends è finalmente entrata nel vivo, per la gioia di tutti quei giocatori che ancora si dilettano con la Battaglia Reale confezionata dai ragazzi di Respawn Entertainment - gli stessi a cui si deve la saga di Titanfall e il futuro action adventure Star Wars Jedi Fallen Order. E lo ha fatto nella giornata di ieri, 2 luglio, su tutte le piattaforme, quindi PC, PlayStation 4 e Xbox One, come già annunciato dal publisher ...