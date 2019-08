Ingegneria Aerospaziale | l’Italia alle spalle di USA e Cina

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Nel mondo universitario, ad agosto c’è un momento molto atteso dagli accademici: la pubblicazione della classifica mondiale delle migliori università. Dal 2003, l’Academic Ranking of World Universities (Arwu) è la graduatoria più prestigiosa in materia di eccellenza universitaria, e anche quella considerata più imparziale. A stilarla, la ShanghaiRanking Consultancy, organizzazione indipendente di ricerca sull’istruzione superiore. Quest’anno – riporta Global Science – la classifica è arrivata il giorno di Ferragosto, raddoppiando la sua portata e valutando per la prima volta i primi 1000 atenei del mondo (fino all’anno scorso si parlava “soltanto” dei top 500). Mentre l’Università di Harvard riconferma il primato indiscusso per il diciassettesimo anno consecutivo,rispetto al 2018 ha fatto parecchi balzi in avanti. L’Arwu 2019 vede la Sapienza di Roma al 153° posto ...

profvitodandrea : RT @ASI_spazio: Classifica mondiale delle #Università: le facoltà di #ingegneria #aerospaziale di @UninaIT di Napoli e @SapienzaRoma a si p… - Barone_Rosso68 : RT @ASI_spazio: Classifica mondiale delle #Università: le facoltà di #ingegneria #aerospaziale di @UninaIT di Napoli e @SapienzaRoma a si p… - GianellaDel : RT @ASI_spazio: Classifica mondiale delle #Università: le facoltà di #ingegneria #aerospaziale di @UninaIT di Napoli e @SapienzaRoma a si p… -