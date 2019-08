Incidente Isole Eolie | traghetto contro uno yacht | la dinamica dello scontro

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) La Capitaneria di Porto ha gia’ avviato i primi accertamenti per chiarire ladell’avvenuto nel pomeriggio allequando une unosi sono scontrati. Il comandante Francesco Principale ha cominciato gli interrogatori degli equipaggi. Secondo gli inquirenti a causare lo ssarebbe stato ilche non avrebbe dato la precedenza al natante. Il vaporetto era diretto a Salina, mentre locon cinque turisti di Salerno stava navigando alla volta di Filicudi. Il turista ferito in condizioni piu’ gravi ha riportato un trauma cranico, mentre gli altri, a bordo dell’unita’ della Guardia Costiera, sono stati portati e medicati nel pronto soccorso di Lipari per lievi escoriazioni. Dopo aver fatto sbarcare i passeggeri dali militari hanno convocato il comandante del natante, il suo equipaggio ed ...

