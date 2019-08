Inchiesta bambini Bibbiano | tre nuovi indagati per abuso d’ufficio

Inchiesta dei bambini di Bibbiano - resta ai domiciliari il sindaco del Pd Andrea Carletti : Il giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia Luca Ramponi ha confermato gli arresti domiciliari per il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti (ora sospeso dalla Prefettura). La decisione rientra nell'ambito dell'Inchiesta 'Angeli e Demoni' su un presunto giro di affidi illeciti dei bambini d

Bibbiano - quattro dei sette bambini coinvolti nell'Inchiesta tornati alle famiglie naturali : La decisione del tribunale per i Minorenni di Bologna è emersa nelle verifiche e nei controlli avviati dagli uffici giudiziari minorili su segnalazione della Procura reggiana. Sul posto si è recato Matteo Salvini: "Andremo fino in fondo, se qualcuno ha sbagliato paghi doppio"

Inchiesta Bibbiano - Salvini : “Bambini devono tornare a casa. Tribunali vadano anche nei campi rom” : "Non avrò pace finché l’ultimo bambino in Italia sottratto alle famiglie torni a casa da mamma e papà. Non mi interessa fare ragionamenti di politica o di partito, anche perché temo che con la commissione di Inchiesta, schifezze, falsità, truffe emergeranno in altre città italiane", commenta Matteo Salvini da Bibbiano. Poi il riferimento ai campi rom: "Mi chiedo perché non ci sia un tribunale di minori che vada a salvare quei bambini".Continua a ...

Bambini di Bibbiano - in quattro tornano a casa dopo l’Inchiesta sugli affidi illeciti : quattro dei sei Bambini di Bibbiano finiti al centro dell'inchiesta Angeli e Demoni sugli affidi illeciti possono tornare a casa dalle mamme e dai papà naturali. Lo ha deciso il Tribunale dei Minori di Bologna, dopo aver controllato uno per uno i singoli casi.Continua a leggere

Bibbiano - adesso i bambini coinvolti nell'Inchiesta rischiano di dover subire nuovi affidi : Le numerose polemiche che hanno travolto il mondo politico e quello dell'informazione dopo l'inchiesta sugli affidamenti dei minori nel Reggiano, hanno spostato i riflettori dal destino dei veri protagonisti di questa vicenda, i bambini, che naturalmente devono essere tutelati e tenuti lontano dal circo mediatico. Eppure il quesito più importante in queste ore dovrebbe riguardare il futuro di tutti quei piccoli che risultano coinvolti nelle ...

Bambini travolti dal Suv a Vittoria - disposta l’autopsia. Inchiesta sulla tempestività dei soccorsi : La Procura di Ragusa ha aperto un'Inchiesta conoscitiva sui tempi d'intervento dei soccorsi ai due cuginetti di 11 e 12 anni travolti da un suv a Vittoria, nel Ragusano. Uno dei due Bambini è morto, mentre l'altro è ricoverato a Messina con le gambe amputate.Continua a leggere

TikTok è sotto Inchiesta nel Regno Unito sui diritti alla privacy dei dati dei bambini : La popolare app di condivisione video cinese TikTok è sotto inchiesta nel Regno Unito per come raccoglie e utilizza le informazioni personali dei bambini. Elizabeth Denham, a capo dell’Ufficio del Commissario per le informazioni del Regno Unito (ICO), in un’audizione parlamentare, martedì, l’agenzia sta indagando se TikTok abbia violato la legge sulla privacy dei dati dell’UE denominata GDPR (Regolamento generale sulla ...

Uno degli arrestati per Inchiesta su torture a bambini inneggiava a Carola Rackete : Giovanni Giacalone Federica Anghinolfi, arrestata per l'inchiesta su maltrattamenti ai bambini nel reggiano, inneggiava su Facebook a favore della "capitana" di SeaWatch e contro il Ministro Salvini Oltre al sindaco PD di Bibbiano, Andrea Carletti, c'è un'altra "ultrà" dell'accoglienza finita agli arresti per l'inchiesta denominata "Angeli e Demoni" che ha portato a 18 arresti e con un totale di 27 indagati, tutto tra le province di ...