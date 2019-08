Incendi boschivi | la Protezione Civile | “Oggi 17 richieste di intervento aereo”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Prosegue senza sosta l’impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della: anche oggi, gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosiper cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Secondo i dati disponibili alle ore 18.00, sono 17 ledi concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento, di cui 5 dal Lazio, 4 rispettivamente da Basilicata e Calabria e una ciascuna da Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. L’intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei – 9 Canadair e 4 elicotteri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 7 roghi. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed ...

emergenzavvf : Dal 10 giugno 47.563 interventi dei #vigilidelfuoco per #incendi boschivi e di vegetazione, 13.530 in Sicilia. L’in… - DPCgov : ???????? Incendi in #Grecia: in partenza equipaggi italiani per fronteggiare gli incendi boschivi che stanno interessan… - emergenzavvf : Secondo giorno di missione internazionale, 98 gli sganci di sostanze estinguenti effettuati dai 2 #canadair dei… -