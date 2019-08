In vigore da oggi aumenti e nuove condizioni contrattuali per alcuni utenti Tre Italia

Maltempo Pescara : pioggia e vento forte - in vigore allerta “arancione” : In corso a Pescara un temporale, preceduto da forti raffiche di vento. Ieri il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità per oggi e domani con previsione di “allerta arancione” per rischio idrogeologico per temporali sui Bacini Tordino-Vomano, del Pescara, Alto del Sangro e Basso del Sangro. L'articolo Maltempo Pescara: pioggia e vento forte, in vigore allerta “arancione” ...