Il Segreto | spoiler | Saul fa credere alla giustizia di essere l’assassino dei Molero

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 20 agosto 2019) Le avventure della soap opera Il, ambientate a Puente Viejo, torneranno ad appassionare il pubblico italiano a partire dal 26 agosto 2019. Dagliriguardanti a ciò che succederà nelle puntate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana si evince cheOrtega architetterà una messinscena per proteggere Carmelo Leal e Don Berengario. Il fratello di Prudencio, dopo aver scoperto che il sindaco e il sacerdote si sono macchiati le mani di sangue per mettere in salvo la sua amata Julieta Uriarte, troverà il modo per impedire che i suoi amici vengano arrestati. L’ex pupillo di Francisca Montenegro approfitterà della situazione per potersi darefuga con la moglie. Nello specificofaràdiil vero assassino deiproprio quando ormai lui e la nipote di Consuelo si troveranno lontani da Puente Viejo. La proposta della ...

infoitcultura : Il Segreto, spoiler: Alvaro fugge da Puente Viejo con il denaro di Elsa - infoitcultura : Il Segreto, spoiler Spagna: Maria torna a camminare, Esther plagia Don Berengario - jincbnsmp : Mi dispiace per la big hit che si impegna a coprire hobi con un cappello pensando di nascondere il tutto per non fa… -