Il professor Cenerentolo film stasera in tv 20 agosto | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di martedì 20 agosto 2019) Ilè ilin tv martedì 202019 in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer e alcunesul. SCOPRI COSA C’È IN TV Ilin tv:e scheda DATA USCITA: 7 dicembre 2015GENERE: CommediaANNO: 2015REGIA: Leonardo Pieraccioni: Leonardo Pieraccioni, Laura Chiatti, Massimo Ceccherini, Davide Marotta, Flavio Insinna, Sergio Friscia, Nicola Acunzo, Manuela Zero, Lorena Cesarini, Nicola NocellaDURATA: 90 Minuti Ilin tv:Ecco ladeloggi in tv. Umberto (Leonardo Pieraccioni) insieme a un suo dipendente (Massimo Ceccherini) cercano di salvare la ditta dal fallimento con maldestro colpo in banca. Ma il colpo non va a segno e Umberto è ...

SpettacolandoTv : Il Professor Cenerentolo | questa sera su #Rai1 - InoGiuseppe : Anche questa sera per gli amanti del cinema ampia scelta: su La7 non manca l'attualità e l'approfondimento.… - Teleblogmag : Anche questa sera per gli amanti del cinema ampia scelta: su La7 non manca l'attualità e l'approfondimento.… -