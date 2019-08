Il piano B M5s | Conte candidato premier | Di Maio capo politico

Governo ultime notizie : maggioranza Pd-M5S - il piano secondo Prodi : Governo ultime notizie: maggioranza Pd-M5S, il piano secondo Prodi Si entra nel vivo di questa anomala stagione politica (estiva). Giuseppe Conte è pronto a difendere il suolo ruolo innanzi al Parlamento. La Lega proporrà di sfiduciare il primo ministro ma sembra che i numeri non tornino, grazie all’avvicinamento tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Da ambo i lati, personalità di spicco hanno proposto la formazione di una ...

Luigi Di Maio - la nuova tragica tentazione : "Dove lo vedremmo bene". Il piano di M5s e Pd : che posto gli danno : Gli avrebbe offerto il posto da premier, Matteo Salvini, e Luigi Di Maio ha pubblicamente e sdegnosamente rifiutato: "Fake new, non pensiamo alle poltrone". La verità, si legge in un retroscena del Corriere della Sera, è che dentro al Movimento 5 Stelle alle poltrone (nuove) ci pensano eccome, e che

Matteo Salvini fregato due volte. "Il piano B del Pd" - clamoroso ribaltone Conte se la Lega ricuce col M5s : Tra Pd e M5s ormai non si discute più sul cosa, il governicchio, ma sul come. Al patto per rinviare il voto anticipato, far saltare i piani di Matteo Salvini e mandarlo all'opposizione manca solo l'ufficialità. Tutti ne parlano, Graziano Delrio si è sbilanciato ("Un patto scritto alla tedesca") ma t

Già fatto l'accordo tra M5S e Pd? Andiamoci piano. Strada in salita : I giornaloni lanciano l'accordo M5S-Pd-LeU, ovvero Grillo-Renzi-D'Alema. Tanto che è già scattato il toto-premier e il toto-ministri con le voci impazzite che parlano addirittura di un accordo già siglato tra i pentastellati e il Partito Democratico per le prossime... Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi - l'indiscrezione sul piano segreto per governare con il M5s : chi vuole come premier : Prova il tutto per tutto, Matteo Renzi. La sua proposta di "governo istituzionale" tra Pd e M5s è stata accolta con malcelato entusiasmo dai parlamentari grillini terrorizzati dall'idea di perdere subito la poltrona, con più freddezza (almeno di facciata) dai leader. "Non mi siederemo mai a trattare

Crisi - Anna Maria Bernini svela il vero piano di M5s e Pd : "Preparano un Conte-bis" : "Le comunicazioni fanno parte di un traccheggiamento di M5s e Pd per creare una rampa di lancio per un Conte bis o un nuovo governo". È Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, a svelare i giochi sporchi emersi dopo la conferenza dei capigruppo che doveva decidere sulla calendarizza

Matteo Salvini sull'asse Pd-M5s : "Magari - la Lega avrebbe solo da guadagnarci". Il piano per eliminarli : "La politica non è un fatto stagionale". Matteo Salvini commenta così la discussa crisi di Ferragosto (per molti mai vista prima). "Se i tanti no che ricevevo dagli alleati hanno superato i pochi sì in piena estate non è colpa mia. Quando il vaso è colmo è colmo, indipendentemente dal clima" ha rife

Crisi di governo - Zingaretti respinge il piano Renzi : “No agli accordicchi. Un governo Pd-M5s regalerebbe spazi immensi a Salvini” : “Con franchezza dico no. Un accordicchio Pd-M5s regalerebbe a Salvini uno spazio immenso. Nessuna paura del voto”. Nicola Zingaretti, segretario del Pd, mette la parola fine alle voci su una presunta alleanza con i pentastellati e dalle pagine dell’HuffingtonPost risponde anche all’intervista di Matteo Renzi pubblicata sul Corriere della Sera. “Matteo Salvini ha aperto la Crisi. Il governo populista ha fallito e messo l’Italia ...

Luigi Di Maio - l'alleanza surreale Pd-M5s : ecco il piano per nominare Roberto Fico premier : I sondaggi parlano e fanno paura al Movimento 5 Stelle che arriva a malapena al 17 per cento. E così, dopo l'annuncio di Matteo Salvini sulla crisi di governo, i pentastellati devono tirare fuori tutte le alternative possibili pur di non scomparire. Tra queste c'è anche quella più remota e inverosim

Alessandro Di Battista - incontro segreto con Luigi Di Maio : nuovo ruolo - piano di sopravvivenza M5s : C'è già chi lo chiama il "patto della staffetta", il piano dei Cinque Stelle per sopravvivere dopo l'annuncio della crisi di governo. Per un Movimento arrivato - secondo i sondaggi - al 17%, le elezioni anticipate potrebbero essere un vero e proprio suicidio. Così - spiega l'Huffingtonpost - Luigi D

Abolizione Tasi 2020 in Legge di Bilancio - il piano Lega-M5S : Abolizione Tasi 2020 in Legge di Bilancio, il piano Lega-M5S Abolizione Tasi 2020: questo il piano del governo Lega-M5S. La destinazione finale è quella della prossima Legge di Bilancio. E dal governo non smentiscono affatto, visto che il viceministro dell’Economia Massimo Garavaglia ha affermato: “Ci stiamo lavorando”. Diversi i punti chiave del piano dell’esecutivo giallo-verde, tra cui anche la riforma dell’Imu, o meglio la riformulazione ...

Conte-bis con M5S - Pd e metà Fi Il piano del Colle in caso di crisi : Ormai non sembra più una questione di se ci sarà la crisi di governo, bensì di quando ci sarà. Il vice-segretario della Lega Andrea Crippa lo ha detto senza mezzi termini in un'intervista ad Affaritaliani.it: "Stanno preparando l'ammucchiata contro di noi... Segui su affaritaliani.it

La Lega vuole abolire la Tasi e boccia il piano giustizia M5S : Anche l?abolizione della Tasi potrebbe trovare spazio nella prossima manovra finanziaria. Si è aperto così un nuovo fronte di scontro tra Lega e M5S. Dopo il braccio di ferro...

Roma - Regione pronta ad approvare piano per la tutela del paesaggio : ma non include il centro storico. M5S : “Modificate il testo” : Il Consiglio regionale del Lazio si prepara ad approvare il piano Territoriale Paesaggistico Regionale (Ptpr), ma il testo uscito dalla commissione Urbanistica, che verrà votato in aula a fine luglio, “esclude il centro storico di Roma dalle tutele previste dal piano stesso”, contesta l’associazione Carteinregola che ha lanciato l’allarme inviando una lettera a tutte le forze politiche in Regione, chiedendo con forza di scongiurare tale ...