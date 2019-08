“Il Governo qui si arresta” | Conte si dimette e accusa Salvini | botta e risposta velenoso

Conte : “Il Governo si arresta qui” “Al Quirinale per dimissioni”/Diretta : Roma, 20 ago (AdnKronos) – “L’azione di governo si arresta qui”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo discorso al Senato annuncia la decisione di salire “al Quirinale per dare le dimissioni”. E punta il dito sulle parole di Matteo Salvini che hanno “innescato la crisi” portando l’esecutivo alla fine del suo percorso. La decisione, accusa Conte, è arrivata “subito ...

Crisi di governo - Salvini conferma : “Il 20 sfiduceremo Conte” : Il vicepremier leghista: no a governi strani, prima si vota, meglio è. Centinaio riapre al dialogo con i grillini. La Ruocco dice no

Crisi di governo - la diretta – Salvini : “Il 20 agosto sfiduciamo Conte. Poi no a governi strani : prima si vota e meglio è” : “Il 20 agosto sfiduceremo il premier”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a Non Stop News su Rtl 102.5. “In tantissimi chiedono che non ci siano giochini di palazzo, governi tecnici. La via maestra, democratica, trasparente, lineare, è quella delle elezioni. Stiamo facendo tutto il possibile perché gli italiani possano votare. No a governi strani, prima si vota, meglio è”, aggiunge. L'articolo Crisi di governo, ...

Renzi : “Il consenso di Salvini non crescerà con il governo istituzionale” : «Il governo del cambiamento ha fallito, e ha fallito “Capitan Fracassa” Salvini. Si dimetta e torni ai mojito, contro la deriva Papeete c'è la democrazia parlamentare»

De Luca : “Il Governo si è squagliato. Salvini? È impegnato nel tour ‘Gigione & friends'”. E lancia la sua sfida meridionalista contro la Lega : “Siamo stati emotivamente coinvolti e commossi dopo le vicende del governo nazionale. Eravamo tutti trepidanti a Pescara per poi apprendere che il governo si è squagliato“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante una conferenza stampa trasmessa da Lira Tv e dedicata all’illustrazione del piano per il lavoro predisposto dalla sua giunta. E annuncia la sua sfida: “Stiamo arrivando al ...

Crisi di Governo - Salvini visto dalla stampa estera. I media tedeschi : “Il bagnino”. “Lui primo ministro? Fa venire la pelle d’oca” : Per il settimanale Der Spiegel è “Der Bademeister”, il bagnino che “ha aperto la campagna elettorale con un tour sulle spiagge“. Ancora più duro l’editoriale apparso sul sito del telegiornale del primo canale pubblico Ard: “Lui primo ministro italiano: un pensiero che fa venire la pelle d’oca” si legge nell’articolo dal titolo: “Il più pericoloso populista d’Europa”. Così i media ...

Crisi di governo - Conte a Salvini : “Il mio non è stato esecutivo dei ‘no’ - noi non eravamo in spiaggia” : “Confido che il passaggio parlamentare contribuirà a fare piena chiarezza sulle scelte compiute e sulle responsabilità che ne derivano“. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi. “In Parlamento a tutti gli italiani dovremo dire la verità e non potremo nasconderci dietro dichiarazioni retoriche e slogan mediatici”. L'articolo Crisi di governo, Conte a Salvini: “Il mio non è stato ...

“Il Governo adesso non cade”. Parola del grillino Airola : Sono passati pochi minuti dalla votazione che ha bocciato la mozione No Tav del M5s (e approvato tutte quelle a favore della linea Alta velocità Torino-Lione). La Lega ha annunciato in aula che la decisione dei grillini di schierarsi contro l'opera avrà delle conseguenze ma Alberto Airola, senatore

Manovra - Padoan (Pd) : “Il Governo vada a casa. Sta facendo di tutto per fermare il Paese” : “Circola una battuta che qui i governi sono tre. E non è poi mica tanto una battuta. Quindi, le tre componenti, Conte-Tria, Salvini e Di Maio, dovrebbero innanzitutto mettersi d’accordo tra di loro. In ogni caso, questo governo, indipendentemente dalle sue tre componenti, deve andare a casa rapidamente perché, se si guardano i dati, il Paese sta molto peggio rispetto a 12 mesi fa”. Così, ai microfoni di “Ma cos’è ...

Nave Alan Kurdi - Salvini : “Il Governo tedesco ci sta ricattando. Basta - mi sono rotto le palle” : "Dal governo tedesco sono arrivati segnali pessimi. Mi scrivono che loro si prendono i 30 migranti della Gregoretti se noi facciamo sbarcare i 40 a bordo di quella Nave che si sta avvicinando a Lampedusa": così Matteo Salvini torna sul caso della Nave Alan Kurdi, senza risparmiare da attacchi Francia e Germania.Continua a leggere

Ex Ilva - ArcelorMittal : “Il Governo ripristinerà l’immunità penale - ricevute rassicurazioni” : ArcelorMittal ha ricevuto rassicurazioni dal governo su un nuovo provvedimento per ripristinare l’immunità ambientale per lo stabilimento di Taranto. Lo ha detto durante la conference call sui conti il direttore finanziario, Aditya Mittal: “Devo dire che (il governo, ndr) è stato molto costruttivo con noi e sta lavorando a una nuova legge che ripristini l’immunità”. “Sono al lavoro – ha aggiunto – Non sappiamo ...

Riforma dello sport - Giovanni Malagò al Senato : “Il DDL con deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo crea un serissimo problema con il CIO” : Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato dinanzi alla Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato circa il ddl che prevede deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Ecco quanto riporta l’ANSA. Dure ed importanti le parole del numero uno del CONI sulla Riforma dello sport: “crea un ...

Matteo Salvini : “Il Governo va avanti con i sì - non con i giochetti di palazzo” : "Se qualcuno pensa a giochetti di potere ha sbagliato persona, ha sbagliato ministro, ha sbagliato partito con la Lega, e ha sbagliato Paese con l’Italia e gli italiani di oggi, che ne hanno visti troppi di governi non eletti, di Monti, di Renzi!". Matteo Salvini si inserisce nelle discussioni del giorno, intervenendo su opposizione, Russia e Tav.Continua a leggere

M5s - Renzi : “Il loro modello culturale? È il cialtronismo. L’unico collante del governo è la paura di perdere il potere” : “Il modello culturale del M5s è basato sul cialtronismo, sul pressapochismo e sull’incompetenza”. Il senatore del Pd Matteo Renzi attacca il Movimento 5 Stelle dal palco del teatro Elfo Puccini di Milano dove si sono riuniti i Comitati di azione civile “Ritorno al futuro”. “L’unico collante che tiene insieme il governo è la preoccupazione di perdere il potere, per il resto litigano su tutto”. E sul ruolo del premier Conte, Renzi conclude: “Io ho ...