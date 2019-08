Il giorno di Conte : alle 15 le dimissioni. Di Maio lo elogia : “Perla rara”. E Salvini riunisce i senatori della Lega : Lettera su Facebook del vicepremier grillino: «Sei un servitore della Nazione che l’Italia non può perdere»

Crisi di governo - il giorno di Conte : È arrivato il giorno della resa dei conti. Oggi il presidente del Consiglio si presenterà in Senato alle 15, per le sue comunicazioni: le parole di Giuseppe Conte saranno il primo segnale utile per capire che cosa succederà, da qui in poi, della Crisi di governo cominciata l’8 agosto, durante un comizio di Salvini, in una piazza di Sabaudia. Sulle comunicazioni del presidente del Consiglio potranno essere presentate delle risoluzioni da parte ...

Crisi di governo - il giorno di Conte in Senato : il premier affronta Salvini e la Lega. Dimissioni - sfiducia - il Colle : le ipotesi : Il giorno della verità per il governo gialloverde è arrivato. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “l’avvocato del popolo” scelto per non sContentare nessuno e finito a essere il leader capace di mettere d’accordo Lega e 5 stelle, si presenterà oggi in Senato alle 15 per le sue comunicazioni. Parlerà di fronte a quella platea di Senatori che solo qualche settimana fa aveva votato la fiducia al suo governo e ...

Sulla Tav voti opposti di Lega e M5s - è il giorno più buio del governo Conte : Aggiornato alle ore 13,30 del 7 agosto 2019. L'Aula del Senato ha bocciato la mozione M5s contraria alla realizzazione della Tav con 181 voti contrari. Hanno votato a favore 110 senatori. Il Movimento 5 stelle conta 107 senatori, quindi sono 3 in voti in più a sostegno della mozione pentastellata. La mozione del Pd, tre righe secche per dire sì alla Torino-Lione, è stata approvata con 180 voti favorevoli. La Lega, come preannunciato, ...