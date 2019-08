Ignazio e Cecilia | Nicole Mazzocato confida com’è la coppia nel privato

Cecilia cucina con Francesco Moser - Ignazio commenta : “Coppia inedita” : Cecilia Rodriguez in cucina con Francesco Moser. Il commento di Ignazio In questi giorni, Cecilia Rodriguez si è spostata con il suo fidanzato nella tenuta Moser. La modella argentina, infatti, si è fatta vedere in vesti ‘inusuali’ perché è apparsa mentre si dava da fare in campagna, tra galline e fornelli. Con la famiglia del […] L'articolo Cecilia cucina con Francesco Moser, Ignazio commenta: “Coppia inedita” ...

Ignazio Moser si separa da Cecilia : pronto per un nuovo reality? : Ignazio Moser a Pechino Express 2019 senza Cecilia Rodriguez? Dopo aver partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Daniele Bossari, Ignazio Moser sembra essere pronto a tuffarsi in una nuova avventura. Per farlo, però, dovrà separarsi per qualche tempo dalla sua amata Cecilia Rodriguez. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele: i due sono sempre più innamorati, non perdono occasione di pubblicare sui loro ...

Cecilia Rodriguez lavora in campagna : il commento di Ignazio : Cecilia Rodriguez lavora in campagna. Ignazio Moser la prende in giro e commenta così Di solito, siamo abituati a vedere Cecilia Rodriguez in ordine, fresca, ben truccata e in posa per scattare foto favolose. Cecilia infatti è una modella e per questo il più delle volte, specialmente se non la si segue molto sui social, […] L'articolo Cecilia Rodriguez lavora in campagna: il commento di Ignazio proviene da Gossip e Tv.

Cecilia Rodriguez innamoratissima di Ignazio : il ringraziamento speciale : Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sempre più innamorati. La sorellina di Belen fa un ringraziamento speciale Da quando ha conosciuto Ignazio Moser, durante il Grande Fratello Vip 2017, Cecilia Rodriguez sembra aver iniziato una seconda vita. La ragazza infatti appare sempre super felice e spensierata accanto al suo fidanzato con il quale sta vivendo una […] L'articolo Cecilia Rodriguez innamoratissima di Ignazio: il ringraziamento ...

Cecilia e Ignazio - estate sulla cresta dell'onda : dalle pose hot al cinema con i Ferragnez : Prima era “la sorella di Belen”, ora Cecilia Rodriguez si è ritagliata uno spazio tutto suo nello showbiz e insieme al fidanzato Ignazio Moser è richiestissima agli eventi mondani. Sta trascorrendo l’estate da una spiaggia all’altra regalando siparietti bollenti e momenti di vita di coppia che piacciono tanto ai follower. E’ spiaggiata a Ibiza e tra una posa hot e l’altra trova il tempo per una cena di famiglia con Belen ...

Cecilia e le foto con Ignazio : “Quando diventa business non lo vedete” : Cecilia Rodriguez e le foto con Ignazio. Il retroscena degli scatti e la stoccata ad alcuni influencer: “Quando diventa business voi non lo vedete” Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più uniti. In questi giorni stanno trascorrendo del tempo a Ibiza da dove non fanno mancare scatti social che puntualmente accendono i loro numerosi […] L'articolo Cecilia e le foto con Ignazio: “Quando diventa business non lo ...

Temptation Island Vip - smentite alcune coppie tra cui Cecilia-Ignazio e Luca-Ivana : Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island Vip, il fortunato reality-show delle tentazioni che tornerà ad accogliere delle coppie famose all'interno del villaggio, pronte a mettersi in gioco per testare l'autenticità dei rispettivi sentimenti. Una seconda edizione molto attesa dal pubblico, in primis per le identità dei concorrenti famosi che prenderanno parte al programma. Sono tanti i nomi circolati in queste ultime ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - passione hot in piscina a Capri : Per il fidanzato Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez durante l?edizione 2017 del Grande Fratello Vip ha lasciato in diretta tv l?allora compagno Francesco Monte. Finito il reality in pochi...

Cecilia Rodriguez : rapporto con Belen - lavoro in tv e quel segreto su Ignazio : Cecilia Rodriguez news: ultime parole su Belen e Ignazio Nuova intervista di Cecilia Rodriguez. L’argentina si è raccontata a Vanity Fair, parlando delle persone più importanti della sua vita fino ad arrivare al lavoro che le dà tante soddisfazioni. Una sorta di bilancio in vista dei 30 anni, che la sud americana compirà il prossimo […] L'articolo Cecilia Rodriguez: rapporto con Belen, lavoro in tv e quel segreto su Ignazio proviene ...