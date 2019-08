Icardi potrebbe restare a Milano | si inseriscono i rossoneri per l’attaccante

Inter - Icardi potrebbe finire al Napoli : sarebbe pronta un'offerta da 65 milioni : Il 24 agosto alle ore 18:00 inizierà ufficialmente la Serie A, con la Juventus che alla prima giornata giocherà a Parma, poi nella seconda giornata è previsto lo sconto fra i bianconeri ed il Napoli e vi è già molta curiosità per la sfida tra due delle squadre favorite nella lotta-scudetto. A proposito di Napoli, la società campana sarebbe alla ricerca di una grande punta che possa finalizzare il gioco promosso dal tecnico Ancelotti, e dopo il ...

Icardi - telenovela continua : effetto Dybala-Dzeko - Maurito potrebbe restare all'Inter : Punto e a capo. Dzeko (33 anni) rinnova con la Roma e blocca i piani di Inter e Juventus. I nerazzurri lo volevano come secondo titolare con Lukaku (26), mentre i bianconeri avrebbero rifilato l' esubero Higuain (32) ai giallorossi proprio per rimpiazzare il partente bosniaco. Nulla da fare. Inter e

Calciomercato Juventus : Dybala potrebbe andare al PSG - Icardi vorrebbe solo la Juve : Sono ore calde per il futuro di Paulo Dybala e Neymar. L'attaccante argentino non rientra più nei piani della Juventus, che lo ha già offerto al Manchester United e al Tottenham (trasferimenti che poi alla fine non si sono concretizzati per il diniego della "Joja"). Il campione brasiliano, invece, ha da tempo intenzione di lasciare il Paris Saint Germain, per proseguire la sua carriera altrove. Il club parigino sarebbe molto interessato a Paulo ...

Juventus : dopo le cessioni - potrebbe arrivare uno fra Icardi - Chiesa e Pogba : La Juventus prosegue la preparazione estiva ed il lavoro di Maurizio Sarri sta riguardando la parte tattica e quella atletica. L'esigenza principale però rimane la cessione di alcuni esuberi, così da alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori e possibilmente sistemare un bilancio provato da investimenti importanti, come quello riguardante De Ligt dall'Ajax. Sono tanti a rischio cessione: Perin, Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, ...

CorSport : Icardi potrebbe far raggiungere alla serie A il record di spese sul mercato : A circa 20 giorni dalla chiusura del mercato estivo, in serie A ci sono già trasferimenti per un miliardo di euro. C’è ancora tempo, scrive il Corriere dello Sport, per superare il record di investimenti stabilito l’anno scorso: 1.280 milioni bruciati dall’1 luglio al 17 agosto. Un segno del fatto che i club italiani sono tornati ad investire e che i top player non sono indifferenti alla piazza italiana. Ad esempio, De Ligt, inseguito da ...

Mercato Napoli - dopo Lozano il Napoli affonderá su Icardi - ecco quale potrebbe essere la chiave per l’argentino : Hirving Lozano e il Napoli si abbracceranno presto. Carlo Ancelotti è pronto ad accogliere l’attaccante messicano che aveva ammirato da opinionista tv la scorsa estate. Il viaggio di Mino Raiola per incontrare Aurelio De Laurentiis è servito per limare i dettagli di una trattativa che Giuntoli a Montecarlo aveva già avanzato. Raiola però ha discusso anche di Lorenzo Insigne. L’agente sá di un forte interesse per Mauro Icardi, ...

Juventus - in stand by l'affare Icardi : Wanda Nara potrebbe virare su Roma e Napoli : In questa sessione di mercato c'è un tormentone che, molto probabilmente, durerà fino al 2 settembre: il caso Mauro Icardi. L'argentino, ai ferri corti con l'Inter dal 13 febbraio, data in cui è stato privato della fascia di capitano, ora è stato relegato fuori rosa e privato della maglia numero nove che è stata data al nuovo attaccante Romelu Lukaku, soffiato alla Juventus in extremis. È chiaro che i nerazzurri vogliono solo cedere la 'bocca di ...

Calciomercato Inter : caos Cavani e Icardi per la Gazzetta potrebbe restare : Il Calciomercato dell’Inter è sempre più concentrato sull’acquisto di un nuovo attaccante. Antonio Conte è in attesa di almeno due pedine di spessore per un reparto che al momento è composto da Perisic, Lautaro Martinez e una batteria di giovani tra cui Esposito, Puscas e Colidio. Decisamente troppo poco per restare ai vertice del campionato. Lukaku è sempre più lontano così è pronto l’assalto a Edinson Cavani ma i quotidiani di oggi danno ...

Calciomercato Inter - sirene argentine per Mauro Icardi : l’attaccante nerazzurro potrebbe lasciare l’Italia : Oltre all’Interesse di Roma e Napoli, per Mauro Icardi si è mosso anche il Boca Juniors che ne ha parlato con Zanetti Non solo Roma e Napoli su Mauro Icardi, per l’attaccante dell’Inter si è mosso infatti anche il Boca Juniors. Il club sudamericano ha chiesto informazioni alla società di Suning sulla situazione relativa a Maurito, ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. AFP/LaPresse I primi contatti tra le ...

CorSport : Se arriva Icardi - Milik potrebbe partire : per lui Betis o Bundesliga : Se il Napoli dovesse davvero chiudere per Icardi, Milik potrebbe diventare l’uomo in più del Napoli. Il futuro dell’attaccante in azzurro diventerebbe incerto, nonostante sia De Laurentiis che Ancelotti abbiano sostenuto il polacco finora. Gli infortuni che hanno caratterizzato i suoi inizi al Napoli hanno sicuramente influito su un rendimento che non è quello sperato al suo acquisto. Il Corriere dello Sport scrive che la squadra che ...

Pedullà : Gli intrighi del calciomercato potrebbero favorire il Napoli per Icardi : Se Icardi resta merca invenduta il suo prezzo dovrà certamente scendere. È questo il ragionamento che sta facendo il Napoli secondo Alfredo Pedullà. Chiudere l’affare Pépé non significherebbe aver escluso quello Icardi per il club partenopeo, ma semplicemente mettersi alla finestra in attesa che qualcosa cambi e qualcosa dovrà per forza cambiare dal momento che le richieste dell’inter per l’argentino sono attualmente eccessive ...

Gazzetta : Milik delude. Se arriva Icardi - il polacco potrebbe partire : LA Gazzetta considera deludente la prestazione di Arkadius Milik contro la Cremonese. Sebbene sia un’amichevole estiva, il quotidiano sportivo, si interroga se possa essere Milik il centravanti da 3o gol che possa permettere al Napoli di fare la differenza nel prossimo campionato. Di certo la società sta valutando se tenerlo o provare a sistemarlo sul mercato. Ma l’opzione Mauro Icardi sembra prendere corpo ogni giorno di più. E la ...

Wanda Nara - secondo 'Chi' la moglie di Icardi potrebbe essere incinta del sesto figlio : Quest'estate 2019 sembra essere all'insegna della fine delle relazioni d'amore per alcune coppie conosciute nel mondo dello spettacolo e del web. Per qualcuno però, potrebbe essere invece arrivato il momento di allargare la propria famiglia. secondo lo scoop lanciato dal settimanale "Chi" infatti, la bella Wanda Nara potrebbe essere incinta del suo sesto figlio. Per Mauro Icardi e l'argentina potrebbe arrivare dunque un nuovo figlio, anche se al ...

Juve - il nove tolto dalla maglia di Higuain potrebbe passare a quella di Icardi : La caratteristica di questa sessione di mercato per i top club di Serie A sembrerebbe la lentezza nel concludere gli affari sia in entrata che in uscita. La Juventus e l'Inter, acerrime nemiche storiche accomunate dall'aver cambiato allenatore, entrambe stanno lavorando per piazzare alcune pedine di lusso considerate ormai fuori dai progetti. La situazione di Higuain La Juventus ad esempio registra un esubero nel reparto offensivo, infatti ...