Icardi Napoli – Koulibaly chiama Maurito Per l’Inter pronte due offerte

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Tutto su Icardi - Milik in bilico - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative azzurre: De Laurentiis punta Tutto su Icardi, Milik in bilico, potrebbe partire

Di Marzio : “Icardi non ha aperto al Napoli che tra qualche giorno andrà su Llorente” : Gianluca Di Marzio dà i suoi aggiornamenti su Icardi. «Icardi non ha aperto al Napoli. Non ha ancora chiuso definitivamente, ma non ha mai aperto. Il Napoli non lo attenderà all’infinito e tra qualche giorno andrà su Llorente». «Icardi è disposto a rimanere all’Inter, e di rimanere fermo due anni. Nel suo entourage, stanno provando a convincere Icardi ad accettare Napoli». L'articolo Di Marzio: “Icardi non ha aperto al Napoli che tra ...

Icardi Napoli - ultimissime notizie : accordo a un passo - mancano 10 milioni : Icardi Napoli, ultimissime notizie: accordo a un passo, mancano 10 milioni Icardi Napoli, uno dei trend di questo calciomercato estivo. Quali sono le ultime notizie sulla trattativa? L’argentino sta ancora aspettando la risposta della Juventus? I bianconeri, però, sono bloccati sul fronte delle cessioni: Manduzkic e Dybala sono ancora a Torino e Marotta ha dato un ultimatum a Icardi: entro questa settimana (mancano solo pochi giorni ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Lasagna possibile vice-Icardi - ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ultime notizie: l'attaccante dell'Udinese piace da tempo agli azzurri e potrebbe essere il sostituto ideale per l'argentino.

Inter - Icardi potrebbe finire al Napoli : sarebbe pronta un'offerta da 65 milioni : Il 24 agosto alle ore 18:00 inizierà ufficialmente la Serie A, con la Juventus che alla prima giornata giocherà a Parma, poi nella seconda giornata è previsto lo sconto fra i bianconeri ed il Napoli e vi è già molta curiosità per la sfida tra due delle squadre favorite nella lotta-scudetto. A proposito di Napoli, la società campana sarebbe alla ricerca di una grande punta che possa finalizzare il gioco promosso dal tecnico Ancelotti, e dopo il ...

Calciomercato 19 agosto : Juve - Dybala verso il PSG. Inter - scatto per Sanchez. Napoli - Icardi si può : Calciomercato 19 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 19 agosto. JuveNTUS– Resta in bilico la posizione di Dybala. L’attaccante argentino potrebbe lasciare la Juventus di fronte ad un’offerta cash superiore ai 60 milioni di euro. PSG alla finestra e pronto a piombare con forte decisione sulla Joya in caso di apertura totale da parte […] L'articolo Calciomercato 19 agosto: Juve, Dybala verso il PSG. Inter, scatto per ...

Mercato Napoli – Le ultime sull’attacco azzurro - Icardi mette in stand-by anche il Monaco. Intanto Milik cambia casa : Mercato Napoli – Adl ha presentato la deadline all’attaccante argentino ed ha già pronto il piano B, Llorente come rincalzo di Milik. Mercato Napoli – Stando a quanto riportato da Il Mattino, nella trattativa che porterebbe Mauro Icardi a Napoli si è inserito anche il Monaco offrendo un ingaggio superiore a quello proposto dagli azzurri L’offerta del Monaco “Oleg Petrov ex hockeista su ghiaccio russo e da ...

CorSera : Icardi pronto a restare all’Inter senza giocare. Resta in piedi ipotesi Napoli (in extremis) : Il grande problema dell’Inter continua a essere Icardi. L’ipotesi di liberarsene con uno scambio con Dybala, scrive il Corriere della Sera, sembra ormai impossibile. I rapporti dei nerazzurri con la Juve sono troppo compromessi anche solo per sedersi a parlarne. Resta in piedi l’ipotesi Napoli. Magari con l’inserimento di Milik nella trattativa. Ma l’entourage dell’argentino continua a ribadire il suo no al trasferimento ...

Gazzetta : Sacrosanta la crociata del Napoli per Icardi : sbloccherebbe l’imbuto : La difficoltà maggiore che ha il Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport, è che esiste una sproporzione tra la gran mole di gioco creato e i gol fatti. Un difetto evidente anche nelle amichevoli estive. La rosea lo definisce “una cascata in un imbuto” Per il resto, la mediana di Ancelotti, con Fabian Ruiz che aspetta solo di vivere la stagione della consacrazione, e la difesa con la coppia KK-Manolas, reggono il confronto con la ...

Gazzetta : Anche il Monaco su Icardi. Stessa offerta del Napoli : 65 milioni : Nelle ultime settimane la corte del Napoli a Icardi si è fatta più insistente, scrive la Gazzetta dello Sport, ma si è fatto avanti il Monaco. Nessuno dei due club, però, può aspettare troppo. Icardi deve decidere in fretta. Il Napoli ha offerto all’Inter 65 milioni di euro più bonus con la possibilità di inserire il cartellino di Milik per avere uno sconto sulla parte cash. L’arrivo alla Pinetina di SAnchez, tuttavia, dato per ...

CorSport : L’alleato del Napoli per Icardi è Zhang e il suo “mai alla Juve” : L’alleato del Napoli nella sua rincorsa a Icardi è Steven Zhang, scrive il Corriere dello Sport. Già a febbraio, quando il caso Icardi era appena scoppiato e l’argentino era stato accostato alla Juventus, a chi gli chiedeva notizie il presidente nerazzurro rispondeva con una sola certezza: “Non andrà mai a Torino”. Dopo sei mesi sembra che non abbia cambiato idea. Pare abbia posto una sorta di veto, scrive il Corriere, sia ad un’operazione cash ...

Icardi al Napoli : all’Inter 50 milioni più Milik : Icardi al Napoli. La trattativa entra nel vivo anche perché il tempo stringe. Mauro Icardi non può realmente rischiare di rimanere

CorSport : Ultimatum del Napoli a Icardi. Entro sabato deve decidere : “Icardi Ultimatum”. Titola così il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il campionato inizia sabato e Ancelotti ha fretta. Vuole avere la squadra intera a disposizione, o almeno conoscere i nomi definitivi di chi la comporrà. Mauro Icardi non ha ancora deciso, ma il tempo ormai stringe e De Laurentiis, scrive il quotidiano sportivo, ha posto un Ultimatum all’attaccante. Entro sabato deve scegliere. Il presidente vuole sapere Entro ...

Napoli obiettivo Icardi : De Laurentiis vorrebbe una risposta dal bomber entro il 21 agosto : Il Napoli appare sempre più deciso a lanciare il suo assalto a Mauro Icardi, ma quest'ultimo ancora una volta starebbe prendendo tempo in attesa di un segnale da Torino, poiché la destinazione Juventus continuerebbe ad essere in cima ai suoi desideri. Per questo motivo il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, dopo aver rotto gli indugi, contattando l'Inter per trovare un accordo con la società milanese, non sarebbe di certo ...