Icardi | il futuro prende la strada di… Milano | l’indizio è chiarissimo FOTO

Calciomercato - le notizie di oggi – Offerta per Dybala - il futuro di Icardi - il punto sulla Serie A : Offerta PER Dybala – Nonostante l’ottima impressione dimostrata nelle ultime amichevoli, dopo il rientro dalle vacanze, i bianconeri continuano a non considerare incedibile Paulo Dybala. Ma, dopo i vari ‘no’, sembrerebbe il Paris Saint Germain l’unica squadra che la Joya prenderebbe realmente in considerazione. I francesi, sempre pronti a cedere Neymar e sconfitti ieri dal Rennes, vogliono fare sul serio per quanto riguarda ...

Futuro Icardi - Wanda Nara riaccende le speranze della Juventus : Juventus – La scorsa notte Rai Sport ha divulgato la notizia dell’esistenza di trattative avanzate tra Inter e Monaco per il passaggio di Mauro Icardi al club monegasco. Un affare da 60 milioni di euro più cinque milioni di bonus. Tuttavia, Wanda Nara, moglie e procuratrice del giocatore, ha escluso questa possibilità a TyC Sports. Juventus, […] More

Futuro Icardi - eloquenti le parole di Wanda Nara : fuori una pretendente : “Non andrà al Bayern Monaco“. Chiara e diretta a ‘Tyc Sport’ Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, ormai da tempo fuori dal progetto Inter ma ancora in cerca di una squadra. Tra le pretendenti estere dell’attaccante c’era anche la squadra monegasca, che a questo punto si tira fuori. L’argentino non ci andrà, confermando ancor di più la sua volontà di rimanere in Italia. Scarica o ...

Calciomercato - le ultime : nuovi contatti per il futuro di Icardi - si svincola Paletta : Iñaki Williams, attaccante di 25 anni, ha rinnovato con l’Athletic Bilbao, accordo addirittura fino al 2028 con una clausola rescissoria di 135 milioni di euro. Lo comunica il club sul sito della società. “Credo che Donny rimarrà con noi nella prossima stagione”. Sono le dichiarazioni del’allenatore dell’Ajax, Erik Ten Hag che toglie Donny Van de Beek dal mercato. “Per me è scontato, altrimenti sarei già ...

Inter - Icardi sempre più deciso a rimanere : il post di Wanda Nara svela il futuro dell’argentino : Sono ore caldissime per quanto riguarda il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, il braccio di ferro tra l’argentino e l’Inter è ormai clamoroso, la certezza al momento sembra una, il calciatore non indosserà più la maglia nerazzurra, in casa di mancata cessione l’Inter sarebbe disposta a lasciare in tribuna l’attaccante addirittura per due anni. Icardi non sembra più intenzionato ad accettare un trasferimento, ...

Calciomercato - le notizie di oggi : svolta sul futuro di Icardi - il Genoa fa sul serio : Clamoroso colpo di scena sul futuro dell’attaccante Mauro Icardi, con ogni probabilità l’attaccante continuerà ad essere un calciatore dell’Inter ma da separato in casa. L’argentino ha comunicato di non voler lasciare Milano, motivi personali alla base della scelta, sono insistenti infatti le voci di una nuova gravidanza di Wanda Nara, non sono arrivate smentite sotto questo aspetto anzi post su Instagram della moglie dell’attaccante che ...

Guendalina Rodriguez torna all’attacco! Le rivelazioni sul futuro di Icardi e la frecciata a Wanda Nara : “sembra più trans di me” : Guendalina Rodriguez non le manda a dire a Wanda Nara: l’attacco social della trans è clamoroso La trans Guendalina Rodriguez è riuscita a far parlare di sè per una serie di clamorosi scandali legati a Mauro Icardi. La ragazza ha infatti rivelato di essere stata a letto con l’attaccante argentino, postando delle foto che, a suo dire, dimostravano anche la conoscenza con Icardi, per poi però venire smentita da Wanda Nara, che ha ...

Calciomercato Inter - il presidente Zhang Jr. svela il futuro di Icardi : “nessun ripensamento - ecco cosa faremo” : Il numero uno del club nerazzurro ha parlato del futuro dell’attaccante argentino, confermando la sua partenza Il futuro di Mauro Icardi ormai è chiaro che sarà lontano dall’Inter, l’attaccante argentino non rientra nel progetto tecnico di Antonio Conte e lascerà il club nerazzurro insieme a Radja Nainggolan nel corso di questa sessione di mercato. LaPresse/Gerardo Cafaro Il neo allenatore del club di Suning ha parlato ...

Juventus - il futuro di Higuain e quello di Icardi sembrano essere legati : Questa mattina, la Juventus ha iniziato il ritiro estivo. I bianconeri si sono ritrovati per fare le visite mediche al JMedical. Fra i convocati da Maurizio Sarri c'è anche Gonzalo Higuain che è stato acclamato dai tifosi juventini. Ma il futuro del Pipita non sembra essere a Torino. La Juve vorrebbe cedere Gonzalo Higuain e sta cercando la soluzione più giusta. Il bomber argentino piace alla Roma ma questa soluzione non convince il giocatore. I ...

Calciomercato domenica 7 luglio : Barella-Inter - è fatta. Juve : rilancio per Icardi - scelto futuro Perin : Calciomercato 7 luglio- Ecco tutte le trattative di giornata di oggi domenica 7 luglio. INTER– Fumata bianca e decisiva per Barella. Il centrocampista dell’Inter ha detto si al club nerazzurro. Nelle prossime ore visite mediche e firma sul nuovo contratto con ufficialità. Passi avanti anche per Dzeko e Lukaku. JuveNTUS– Non solo De Ligt, la […] L'articolo Calciomercato domenica 7 luglio: Barella-Inter, è fatta. Juve: ...

Gazzetta : Icardi in ritiro per rispettare il contratto - ma il suo futuro è Napoli o Juve : Marotta è stato chiaro su Icardi e Nainggolan, non fanno parte del progetto dell’Inter per la prossima stagione. Ma, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ad ha anche precisato che il club non viene meno ai suoi doveri e che quindi, in attesa di venderli, porterà comunque i calciatori in ritiro e li farà allenare, come previsto nel loro contratto. Le strade per Icardi sembrano essere Napoli o Juve, le ...

Wanda Nara al lavoro per il futuro di Icardi - piovono critiche : il messaggio social è pungente [FOTO] : Wanda Nara contro le critiche: il post della showgirl argentina sui social è… misterioso Wanda Nara riesce, in un modo o nell’altro, a far parlare sempre di sè: che sia per una scollatura bollente o per una mossa di mercato, la moglie di Mauro Icardi è sempre sotto i riflettori. Ieri si sono diffuse delle voci sempre più insistenti riguardanti un presunto incontro tra la moglie-agente dell’attaccante argentino ed il ds ...

Gazzetta : il giallo sull’incontro Wanda-Paratici e il futuro di Icardi : La Gazzetta dello Sport questa mattina riprende le indiscrezioni su Mauro Icardi lanciate ieri da Sky su un possibile incontro lampo tra Wanda Nara e Paratici ad Ibiza. Il quotidiano giustamente fa notare che nell’epoca dei social e della tecnologia non potremmo mai avere certezze senza un post o almeno una foto. Gli interessati riportano versioni differenti, eppure è così difficile credere ad una casualità in un momento così decisivo per ...