I tre presidenti della Bosnia ed Erzegovina non sono riusciti a trovare un accordo per la

Coni - ‘Sport e Salute’ mette nel mirino i presidenti col doppio stipendio. E potrebbe essere una svolta : Sono tempi di stravolgimenti per lo sport italiano. Con la riforma varata dal governo e l’avvento di Sport e Salute, la società creata da Palazzo Chigi per togliere soldi e potere al Coni, tante cose stanno cambiando. In questo momento tutti sono concentrati sulla stesura del contratto di servizio, che dovrà regolare i rapporti fra vecchio e nuovo ente. Con tale e tanta mole di problemi da risolvere, però, proprio in questi giorni a Sport ...