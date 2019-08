I funerali di Felice Gimondi FOTO

funerali di Gimondi a Paladina - il cartello fuori dalla chiesa : "Ciao Felice - salutaci Pantani" : Ultimo omaggio al campione del ciclismo morto venerdì in Sicilia per un malore: ci sono anche Francesco Moser e Beppe Saronni

funerali Felice Gimondi/ Diretta tv streaming : dalle ore 10 : 40 l'ultimo saluto : Funerali Felice Gimondi, Diretta tv streaming. dalle ore 10:40 di questa mattina l'ultimo saluto al compianto ciclista, scomparso il 16 agosto

Eddy Merckx non parteciperà ai funerali di Felice Gimondi : “Non ce la faccio - sto troppo male” : Oggi si celebreranno i funerali di Felice Gimondi, scomparso la scorsa settimana mentre stava facendo un bagno a Giardini Naxos. Una folla di oltre 2000 persone darà l’ultimo saluto al fuoriclasse del pedale che regalò grandi emozioni a tutta l’Italia negli anni ’60-’70 e che conquistò la mitica Tripla Corona (vinse cioè Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna per almeno una volta in carriera) oltre a un ...

Ciclismo : i funerali di Felice Gimondi saranno celebrati martedì a Paladina : Inutile negarlo, si è ancora tutti scioccati dalla scomparsa di Felice Gimondi. All’età di 76 anni, uno dei più forti ciclisti di sempre e vera icona della disciplina del Bel Paese ha lasciato un vuoto enorme nel ricordo di tutti per ciò che ha rappresentato in bicicletta e non. Le vittorie in tutte le tre le grandi corse a tappe, un titolo iridato e tanto altro in ambito internazionale fanno parte dei libri dei ricordi, ma di sicuro quel ...

