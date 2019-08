I 31 convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di rugby

Baseball - i convocati dell’Italia per le amichevoli con la Spagna. Attesa per Europei e Preolimpico : Mentre è in pieno corso di svolgimento la serie scudetto tra Fortitudo Bologna e San Marino, con gli emiliani in vantaggio per 2-0, si avvicina a grandi passi un mese di settembre che si profila come un vero e proprio zenith del quadriennio per la Nazionale italiana di Baseball. Dal 7 al 15 settembre si svolgeranno a Bonn (Germania) i Campionati Europei, mentre pochi giorni dopo, dal 18/9 al 22/9, sarà il Bel Paese ad ospitare a Bologna e Parma ...

Canoa velocità - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Tokyo 2020 obiettivo in dieci specialità : Meno di quarantotto ore al via a Szeged, in Ungheria, dove, da mercoledì a domenica si disputeranno i Mondiali di Canoa velocità: l’Italia sarà ai nastri di partenza della rassegna iridata con venti atleti. La battaglia sportiva sarà ancora più accesa dal momento che nelle dodici specialità olimpiche saranno in palio i primi pass per Tokyo 2020. L’Italia però non sarà al via nelle due specialità olimpiche della canadese ...

Basket - Mondiali 2019 : i convocati dell’Angola - avversario dell’Italia nel girone. Spiccano Moreira e Morais : L’Angola ha svelato i convocati per i Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il 31 agosto in Cina, la compagine africana è inserita nel girone dell’Italia e gli azzurri andranno a caccia della vittoria (proprio come contro le Filippine) per puntare al passaggio del turno nel gruppo in cui la Serbia dovrebbe fare la voce grossa. Spiccano il centro Yanick Moreira che lo scorso anno ha vestito la casacca della Virtus Bologna e Carlos ...

Rugby - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. O’Shea ufficializza i 31 azzurri - 23 i debuttanti. Sergio Parisse alla quinta partecipazione : Dopo la brillante vittoria contro la Russia di ieri, il commissario tecnico della Nazionale italiana di Rugby Conor O’Shea ha emesso la lista dei 31 convocati (dei quali ben 23 saranno debuttanti) per la Rugby World Cup 2019 che si disputerà in Giappone dal 20 settembre. Andiamo, quindi, a conoscere l’elenco dei giocatori che prenderanno il via per il Paese del Sol Levante, dopo la scrematura dei 44 iniziali. Il capitano, ovviamente, ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : i convocati e gli equipaggi dell’Italia. Torna il 2 senza senior di Lodo-Vicino! : Sono stati comunicati gli equipaggi che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio in programma dal 25 agosto all’1 settembre a Linz, con la manifestazione che sarà anche il primo evento a mettere in palio carte olimpiche e paralimpiche per Tokyo 2020. Saranno nel complesso 25 gli equipaggi italiani in gara e balza subito agli occhi il ritorno del due senza senior maschile di Matteo odo e Giuseppe Vicino, ...

Canoa velocità - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Venti azzurri alla ricerca dei pass olimpici : Tutto pronto a Szeged, in Ungheria, dove da mercoledì 21 a domenica 25 si terranno i Mondiali di Canoa velocità: l’Italia sarà al via della rassegna iridata con Venti atleti. La battaglia sportiva sarà ancora più accesa dal momento che nelle dodici specialità olimpiche saranno in palio i primi pass per Tokyo 2020. Saranno 82 i pass in palio nella rassegna iridata, 41 per genere: al maschile 5 nel K1 200, 6 nel K1 1000, nel K2 1000 e nel C1 ...

Triathlon - i convocati dell’Italia per il training camp di Thonon Les Bains. Saranno tre gli azzurri in Francia : Prosegue la marcia di avvicinamento dell’Italia del Triathlon verso la Grand Final del circuito maggiore in programma tra fine agosto ed inizio settembre a Losanna: dal 19 al 29 agosto si terrà un training camp a Thonon Les Bains, in Francia, al quale prenderanno parte tre azzurri. Joel Filliol, Olympic Performance Director dell’Italia, che seguirà i triatleti in terra transalpina, ha convocato per l’occasione Verena ...

Sci di fondo - i convocati dell’Italia per il raduno di Trondheim. Dieci azzurri al lavoro in Norvegia : La Nazionale italiana di sci di fondo si sposta in Norvegia: sono Dieci gli azzurri che si alleneranno a Trondheim fino al 20 agosto, prima di prendere parte alla ToppldrettSveka dal 22 al 24. Sono stati convocati per il raduno in questione Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli, Stefan Zelger, Elisa Brocard, Greta Laurent, Lucia Scardoni, Caterina Ganz e Anna Comarella. A seguire gli azzurri ci ...

Volley - Olimpiadi Tokyo 2020 : i possibili convocati dell’Italia. Zaytsev - Juantorena e Giannelli i fari. Ci sono dei ballottaggi : L’Italia sta ancora festeggiando la pazzesca vittoria di ieri sera contro la Serbia, il 3-0 maturato al PalaFlorio di Bari ha permesso alla nostra Nazionale di Volley di conquistare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: gli azzurri sono stati perfetti nella partita più importante dell’anno, c’era tanta paura per la super sfida contro gli slavi e invece non c’è stata storia con un trionfo netto che è valso il ...

Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 : i convocati dell’Italia. Venti azzurri alla ricerca del pass olimpico : Si avvicina l’appuntamento più importante della stagione per quanto concerne la Canoa velocità: nella settimana dal 19 al 25 agosto a Szeged, in Ungheria, dove si assegneranno anche le prime carte olimpiche nelle dodici specialità che vedremo il prossimo anno a Tokyo 2020, si terranno i Mondiali. Saranno 82 i pass in palio nella rassegna iridata, 41 per genere: al maschile 5 nel K1 200, 6 nel K1 1000, nel K2 1000 e nel C1 1000, 8 nel C2 ...

Equitazione - Europei Paradressage Rotterdam 2019 : i convocati dell’Italia. C’è Sara Morganti : L’Italia non sarà presente a Rotterdam ai Campionati Europei di dressage (Tatiana Miloserdova non è ancora eleggibile), ma sarà in gara nella specialità paralimpica del Paradressage: Saranno quattro gli azzurri in gara dal 21 al 25 agosto in terra olandese. Per la rassegna continentale il capo equipe Ferdinando Acerbi ha convocato i seguenti atleti: Federico Lunghi su Dance Valley M (grado IV) Sara Morganti su Royal Delight (grado ...

Ciclismo su pista - Mondiali juniores 2019 : i convocati dell’Italia. Spiccano i nomi di Andrea Piccolo e le azzurrine nel quartetto : Tutto è pronto per i Mondiali su pista riservati alla categoria juniores a Oder (Germania). Dal 10 al 19 agosto il Velodromo Oderlandhalle di Oder nei pressi di Francoforte (Germania) ospiterà la rassegna iridata di categoria. La manifestazione scatterà in terra tedesca a giorni e vedrà al via una Nazionale Italiana davvero carica di aspettative, pronta a puntare in grande. Il team azzurro con ai vertici i commissari tecnici Edoardo ...