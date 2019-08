Greta Thunberg | così in un anno ha cambiato la mia vita

Greta Thunberg viaggia per mare per non produrre emissioni - e 2 persone dovranno andare in aereo a New York per riportare la barca a vela in Europa : “Giorno 5. Posizione, 42 gradi 55 Nord, 022 gradi 12 a Ovest. Giornata di sole con buon vento“: è il tweet odierno di Greta Thunberg, attualmente sulla barca a vela “Malizia II“. La giovane attivista svedese si rifiuta di prendere l’aereo (a causa delle emissioni) ed ha accettato la proposta di attraversare l’Atlantico offerta da Pierre Casiraghi, che ha messo a disposizione la sua barca a vela da competizione ...

Greta Thunberg - la partenza in barca a vela per raggiungere il summit Onu a New York : “Non va spostato il focus - è importante l’ambiente” : L’attivista svedese Greta Thunberg è salpata ieri per la traversata dell’Oceano in barca a vela. Un viaggio con partenza Plymouth, in Inghilterra, e destinazione New York, dove il 23 settembre si terrà il summit delle Nazioni Unite. La 16enne è a bordo dell’imbarcazione di Pierre Casiraghi assieme a suo padre, Svante, a un documentarista e agli skipper. “So che ci saranno persone che cercheranno di temporeggiare sul ...

Per gli allibratori Greta Thunberg è la favorita per il Nobel per la Pace : Greta Thunberg sarebbe la favorita per il premio Nobel per la Pace di quest’anno: lo riporta il quotidiano tedesco Die Welt sulla base di 7 allibratori britannici che accettano scommesse sul riconoscimento norvegese. Le quotazioni danno l’attivista svedese in testa con distacchi crescenti rispetto ad altri candidati di spicco. Ladbrokes già a inizio giugno prevedeva il Nobel a Greta con un 33% delle probabilità e ora promette di ...

Greta Thunberg e Casiraghi - parte la traversata : niente doccia - la toilette è un secchio : Due settimane per arrivare al summit Onu sul clima senza aereo: la giovane attivista viaggia sulla Malizia II, barca a vela e pannelli solari di Pierre Casiraghi

Clima - Greta Thunberg visita a sorpresa la foresta di Hambach - minacciata da una miniera di carbone : “Dopo mesi di proteste - nulla è cambiato” : Greta Thunberg, la giovane attivista svedese contro il cambiamento Climatico, si è recata oggi in visita a sorpresa nella foresta di Hambach, nell’ovest della Germania, sito minacciato di distruzione dall’estensione di una miniera di carbone vicina e diventata simbolo della mobilitazione dei giovani per l’ambiente. “Persino dopo mesi di proteste nulla è cambiato. Vedere dei luoghi come le miniere di Hambach mi sconvolge ...

Clima - parte il viaggio di Greta Thunberg : in Svizzera e Regno Unito - prima della traversata dell’Atlantico in barca a vela : Greta Thunberg è partita oggi in treno da Stoccolma, dove hanno avuto inizio le sue proteste per indurre la politica ad attivarsi contro i cambiamenti Climatici, in direzione di Ginevra e Losanna, per poi trasferirsi in Gran Bretagna. Poi attraverserà l’Atlantico su una barca a vela, dato che lei non prende l’aereo a causa delle sue emissioni dannose per il Clima. Le tappe saranno gli Usa e il Cile dove la giovane attivista non andrà ...

“Piena di disturbi mentali” - Greta Thunberg risponde agli insulti di un giornalista : Greta Thunberg risponde agli insulti, e non risparmia nemmeno i giornalisti. La giovane attivista svedese punta il dito contro Andrew Bolt, editorialista dell’Herald Sun e scettico sul cambiamento climatico, che in un editoriale l’ha definita “profondamente disturbata“. “E lo sono davvero ‘profondamente disturbata’ – scrive Thunberg in un tweet, citando l’articolo del corsivista – per ...

Il bilancio di un anno di Greta Thunberg : Un anno, tanto è passato da quando Greta Thunberg ha iniziato a sedersi ogni venerdì davanti al Parlamento svedese con un cartello con su scritto “Skolstrejk för klimatet”, sciopero scolastico per il clima. Era inizialmente da sola, Greta Thunberg. Poi ha iniziato a crescere la partecipazione attorno a lei, diventando un gruppo. Poi un movimento. Oggi si chiama Fridays for Future, raccoglie migliaia di giovani da ...

Greta Thunberg andrà negli Stati Uniti in barca a vela : (foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images) Greta Thunberg, la 16enne svedese che ha fatto della lotta al cambiamento climatico la sua ragione di vita e ispirato i venerdì di protesta per il clima di Fridays for Future, dice di aver smesso di prendere l’aereo non appena si è resa conto dell’impatto ambientale dell’industria aeronautica. E non ha nessuna intenzione di cambiare idea, nemmeno per recarsi oltreoceano. Thuberg è ...