Governo | Zingaretti | ‘no papocchi | Pd non ha paura di elezioni’**

Roma, 20 ago. (AdnKronos) – "Non vogliamo soluzioni di piccolo cabotaggio, nessuno ha paura delle elezioni. Siamo sereni. Se poi ci saranno le condizioni per un governo nuovo, faremo la nostra parte". Lo dice Nicola Zingaretti a Speciale Tg1.

**Governo : Zingaretti - ‘ok verifica altra maggioranza ma netta discontinuità’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “E’ giusto andare a verificare se in questo in Parlamento esistono ipotesi di altre maggioranze ma partendo da una netta discontinuità da quanto visto in questi mesi”. Lo dice Nicola Zingaretti a Speciale Tg1. A partire dal “contratto. Non ci possono essere le figurine ‘questa è la mia proposta, queste è la tua proposta’… Ma un programma condiviso, da ...