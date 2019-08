Governo | Zingaretti | ‘nessuna autoassoluzione per Conte | Italia nel pantano’

Crisi di Governo - Zingaretti : 'Smentisco ipotesi Pd-M5S' : Da quando la Crisi di governo si è aperta, si è ampliata la voce secondo cui Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle potrebbero trovare un'intesa in grado di allungare la legislatura con una nuova maggioranza. Uno scenario che, però, non sembra trovare l'approvazione di una voce autorevole all'interno del mondo 'dem': quella del segretario Nicola Zingaretti. Alla vigilia degli atti che potrebbero segnare in maniera ufficiale la fine ...

Crisi Governo - Renzi : “Al tavolo con Di Maio? Per fortuna toccherà a Zingaretti. Nessuno di noi chiederà poltrone”. E attacca Salvini : “Sedermi al tavolo con Di Maio? Se Dio vuole, spetta a Zingaretti. Quando Di Maio dice ‘mai al tavolo con Renzi’, io sono perfettamente d’accordo con lui. Se il tavolo ci sarà, lo faranno Di Maio e Zingaretti. Per me la priorità è evitare l’aumento dell’Iva“. Sono le parole del senatore Pd, Matteo Renzi, intervenuto nella trasmissione “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24. Renzi ...

Nicola Zingaretti; "Non ci sarà nessun Governo M5s-Pd. Se si arriva alla crisi bisogna tornare a votare" : "Smentisco l'ipotesi di governi Pd-Cinque stelle". Nicola Zingaretti, al termine dell'incontro alla Camera con il presidente Roberto Fico, ha chiarito che "nel caso si arrivasse a una crisi di governo la nostra posizione era, è e rimarrà sempre la stessa. La via maestra è quella di ridare la parola

Trattativa M5s-Pd - occhi puntati su Renzi. Zingaretti - Governo forte o voto : Mentre le voci che vogliono la Trattativa tra M5s e Pd per il nuovo esecutivo giallorosso piu' che avviata si moltiplicano, dal quartier generale del Nazareno Nicola Zingaretti non cede e ribadisce la linea ufficiale del partito. Ieri e' stato costretto a farlo per ben due volte: una al mattino e una a meta' pomeriggio quando i rumors erano arrivati alla conclusione che, dopo gli Stati generali grillini di Marina di Bibbona, le parti in causa ...

Zingaretti Governo forte o meglio il voto : Zingaretti, governo forte o meglio il voto. Come abbiamo sempre detto: attendiamo le dichiarazioni di Conte e l'apertura della crisi.

Crisi di Governo - Di Maio : “Salvini ha aperto la crisi in spiaggia. È disperato - parla solo di M5S”. Renzi : “Votiamo contro Conte”. Zingaretti non si fida : Il vicepremier all’assemblea dei parlamentari grillini: «Fiducia nel premier. Nuova maggioranza? Ci affidiamo a Mattarella»

Governo : Zingaretti frena su trattativa - reunion Lega-M5S non esclusa/Adnkronos : Roma, 19 ago. (Adnkronos) (di Mara Montanari) – Da quando Nicola Zingaretti è segretario del Pd, lo schema del ‘un passo alla volta’ è diventato familiare a chi segue le vicende dem. E anche stavolta, Zingaretti sembra non tradire la consuetudine e mentre fonti parlamentari renziane parlano di trattative avanzate con i 5 Stelle, fanno già i nomi di possibili ministri e ragionano sull’identikit del futuro premier, ...

Governo : Zingaretti frena su trattativa - reunion Lega-M5S non esclusa/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Ai piani alti del Nazareno non è passato inosservato un passaggio dell’intervista di Renzi al Il Giornale quando dice: “è il grande rischio di questa operazione: sarà la sinistra a costituzionalizzare M5s o M5s a grillizzare la sinistra? Dal giorno dopo, la questione nel Pd sarà questa”. Un passaggio che è stato letto dal Nazareno (e da Carlo Calenda sui social) come l’ammissione di essere pronto ...

Governo - le tensioni fra Renzi e Zingaretti e la guerra dei retroscena per intestarsi la soluzione della crisi. E riprendersi il Pd : Basta un semino della discordia. Una dichiarazione in un’intervista o un retroscena con un titolo accattivante. Ed ecco che l’accordo politico, già fragile di suo, rischia di naufragare. Non per la notizia in sé, fondata o meno, quanto per le reazioni che essa scatena. È ciò che sta accadendo in queste ore che scandiscono l’attesa per il discorso del premier Giuseppe Conte in Senato. Si lavora sui nervi, che sono tesissimi sul ...

Matteo Renzi e il Governo Pd-M5s - inciucio incubo per gli italiani. Lo scenario : Zingaretti premier : L'inciucio tra Pd e Movimento 5 Stelle è una guerra di nervi che si gioca a pugnalate tra i dem e sulla pelle degli elettori italiani. Secondo La Stampa, il clima al Nazareno è talmente rovente tra sospetti e veleni interni da far arrivare a una conclusione sconcertante: fare premier Nicola Zingaret

Zingaretti : no a un Governo nato per paura delle urne : Zingaretti: no a un Governo nato per paura "Continuo a pensare che aprire dibattiti su Governi futuri prima che quello in carica cada sia un errore

Zingaretti stoppa Renzi e Delrio Governo M5S-Pd? Strada in salita : Alle ore 17:58 di venerdì 16 agosto arriva l'ennesimo colpo di scena in questa crisi di mezza estate il cui epilogo è ancora tutto da scrivere. Il segretario del Partito Democratico pubblica un breve ma significativo post su Facebook per dettare la linea ai suoi. I punti chiave delle... Segui su affaritaliani.it

Crisi di Governo - Zingaretti : “Conte faccia sbarcare i 151 tenuti ostaggio sulla Open Arms da Salvini. Priorità che ha la precedenza” : Nel giorno in cui sempre più segnali convergono nel far pensare che la Crisi di governo potrebbe risolversi con la formazione di una maggioranza alternativa e un nuovo esecutivo di legislatura, Nicola Zingaretti getta un amo al premier Giuseppe Conte. E il gancio sono i diritti umani, rappresentati dall’emergenza dei migranti a bordo delle navi ong in attesa che l’Italia e la Ue individuino una soluzione per farli sbarcare e ...

Crisi di Governo - il discorso di Renzi : l’appello a un Governo anti-Iva - i “punti d’incontro” con il M5s e la lealtà a tempo a Zingaretti : “Io non darò alibi a nessuno per fare saltare l’accordo che il tabellone di Palazzo Madama mostrerà stasera essere possibile”. Così Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato annuncia che una maggioranza esiste, almeno dal suo punto di vista, così come la sua disponibilità a partecipare a un governo che duri a lungo. “Il mio appello è serio e non si impicca alle formule”, ha ribadito l’ex premier: “Io lo ...