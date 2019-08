Governo | senatori leghisti contestati a palazzo Madama da attivisti del M5s | “Traditori

Domani i senatori del Pd voteranno contro il Governo Conte-Salvini-Di Maio - ha detto Renzi : "Certo che sì". Cosi' l'ex-segretario del Pd, Matteo Renzi, a Studio Aperto, risponde a chi gli chiede se voterà contro il governo Conte, Domani in Senato, in caso di un'eventuale sfiducia al premier. "Noi - ha aggiunto - votiamo contro il governo Conte-Salvini-Di Maio che ha messo in ginocchio l'Italia. Noi votiamo perché vada a casa". E a chi gli chiede se con "noi" intenda dire i renziani o i senatori del Pd, Renzi risponde "noi senatori del ...

Domani i senatori del Pd voteranno contro il Governo Conte-Salvini-Di Maio - annuncia Renzi : "Certo che sì". Cosi' l'ex-segretario del Pd, Matteo Renzi, a Studio Aperto, risponde a chi gli chiede se voterà contro il governo Conte, Domani in Senato, in caso di un'eventuale sfiducia al premier. "Noi - ha aggiunto - votiamo contro il governo Conte-Salvini-Di Maio che ha messo in ginocchio l'Italia. Noi votiamo perché vada a casa". E a chi gli chiede se con "noi" intenda dire i renziani o i senatori del Pd, Renzi risponde "noi senatori del ...

Crisi di Governo - a Roma il “rientro forzato” dei senatori dalle ferie : foto : L’arrivo a Palazzo Madama dei capigruppo alla riunione convocata dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati

Roma, 10 ago. (AdnKronos) – Lunedì prossimo, alle 15, un'ora prima della Conferenza dei capigruppo del Senato, si riunirà l'assemblea dei senatori Pd.

Crisi di Governo - Franco Bechis : trappola in aula contro Matteo Salvini - il golpe dei senatori ribelli : Non è così scontato percorrere la strada che porta verso il voto anticipato dopo l'estate. Secondo Franco Bechis, infatti, sarebbe già pronto "il trappolone" contro Matteo Salvini. Il direttore ne dà conto in un retroscena su Il Tempo, in cui spiega come al centro dell'intrigo vi sia il taglio dei p