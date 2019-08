Governo | Salvini | ‘da tempo lavoravano a grande inciucio’

Crisi di Governo - Grasso : “Salvini pentito : ha capito che pieni poteri li ha solo al Papeete” : Stiamo affrontando questo dibattito oggi perché il senatore Salvini, incredibilmente ancora ministro, perché il potere è più forte della dignità, ha dichiarato finita l’esperienza di governo. Pentendosene poi amaramente quando ha capito che i pieni poteri li ha forse al Papeete ma non in Parlamento”. Così il presidente di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, è intervenuto a Palazzo Madama, sottolineando che poi il leader della Lega è ...

Roma, 20 ago. (AdnKronos) – "Qualcuno nel nome del governo dell'inciucio vuole riaprire i porti ma finchè campo io difenderò la sovranità del mio paese e quindi sono corso dal Senato al Viminale". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. "Rischio altra denuncia per abuso d'ufficio perchè avrei dovuto far sbarcare immigrati di questa Ong spagnola", aggiunge su Open Arms.

Roma, 20 ago. (AdnKronos) – "Abbiamo smascherato il grande imbroglio. Per questo confido nella saggezza del presidente Mattarella" perché "un conto sono i giochini di Palazzo, un conto è quello che serve all'Italia e l'Italia non ha bisogno di governetti. Sono gli italiani che devono decidere". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.

Roma, 20 ago. (AdnKronos) – "Evidentemente qualcuno stava lavorando da tempo al grande inciucio. Noi non abbiamo paura". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb.

Roma, 20 ago. (AdnKronos) – "Il dubbio che stessero preparando un inciucio con Renzi mi era venuto quando in Europa Pd e M5s avevano votato insieme la stessa presidente". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb.

Roma, 20 ago. (AdnKronos) – "Confido che Mattarella valuti, dall'alto della sua saggezza, il momento in Parlamento e fuori dal Parlamento. L'Italia non ha bisogno di governicchi di gruppi di parlamentari che vogliono salvare la poltrona". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.

Crisi di Governo : Salvini “esecutivo tutti dentro contro di me non ha senso” : Crisi di Governo: Salvini “esecutivo tutti dentro contro di me non ha senso” Matteo Salvini è tra i principali protagonisti dell’attuale fase politica. La Crisi di Governo è una conseguenza della sua azione per certi versi inaspettata. Il segretario della Lega, dopo il voto sulla Tav che ha marcato la differenza di posizione tra i 5 Stelle e la stessa Lega, ha chiesto il ritorno alle urne per poter ridare la parola agli ...

Crisi di Governo - le foto della giornata in Senato : le comunicazioni di Conte - il discorso di Salvini e dei senatori - tra urla - applausi e cartelli : Le foto della giornata chiave per la Crisi di governo e della fine dell’alleanza Movimento 5 Stelle-Lega, dopo 445 giorni: il discorso e l’annuncio delle dimissioni del premier Giuseppe Conte, gli interventi del ministro dell’Interno Matteo Salvini e dell’ex segretario Pd Matteo Renzi, il dibattito in Aula. Tra le espressioni del capo della Lega, attacchi incrociati, urla, applausi. E cartelli dei dem ...

Crisi di Governo sui social - De Falco diventa virale. E lo spin doctor di Salvini scrive : “Dal Capitano discorso stratosferico” : “Cade il governo M5S/Lega, uno dei peggiori della Repubblica. Da Conte un discorso molto netto contro Salvini. Una valanga tardiva di sassolini dalle scarpe”. L’ex premier Paolo Gentiloni commenta su Twitter le dimissioni del presidente del Consiglio, che nel suo discorso al Senato ha aspramente criticato il ministro dell’Interno, dalla “carenza di cultura istituzionale” fino alla decisione di avere anteposto a ...

Crisi di Governo - diretta. Conte : «Andrò a dimettermi al Colle. Da Salvini crisi per interessi personali». Il vice premier : «Rifarei tutto» : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo...