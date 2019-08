Governo | Renzi | ‘se nasce nuovo esecutivo non ne farò parte’

Crisi - Renzi a Salvini : “Ha fatto Governo con il 17% - non con il 51”. Rivedi l’intervento integrale : “Lei ha fatto il governo con il 17% non con il 51%, ma questo governo ha fallito anche per sua responsabilità. Prima lo ammettete e prima si può voltare pagina”. Lo ha detto Matteo Renzi, nel corso del suo intervento in Senato, rivolgendosi a Matteo Salvini. “Siamo felici che l’esperienza populista finisca, daremo il nostro contributo perché a pagare per la vostra Crisi non siano le famiglie e i consumatori” ha ...

Renzi : "Un nuovo Governo non è un colpo di Stato - un voto in autunno è un colpo di sole" : "Un nuovo governo non è un colpo di Stato, un voto in autunno è un colpo di sole". E ancora: "Il governo populista ha fallito, il populismo funziona bene in campagna elettorale, un po' meno quando si tratta di governare". In Senato, dopo il botta e risposta tra Conte e Salvini, prende la parola il senatore del Pd, Matteo Renzi, che ha ironizzato sulle parole di Giorgetti (che invitò a stare attenti a "non fare la fine di Renzi"), menzionando i ...

Di Maio : "Salvini disperato. Governo con Renzi? Bufala" : "Salvini è disperato" secondo Luigi Di Maio. Dopo che lo stato maggiore dei 5 Stelle ha scaricato il leader leghista definendolo "inaffidabile", il capo politico del Movimento marca la distanza ormai siderale con l’ex alleato: "La mozione di sfiducia della Lega al Governo è ancora depositata e Salvini ha aumentato il livello di attacco nei nostri confronti. Ha bisogno di parlare di noi per fare notizia, è disperato. Spero che ...

Crisi Governo - Renzi : “Al tavolo con Di Maio? Per fortuna toccherà a Zingaretti. Nessuno di noi chiederà poltrone”. E attacca Salvini : “Sedermi al tavolo con Di Maio? Se Dio vuole, spetta a Zingaretti. Quando Di Maio dice ‘mai al tavolo con Renzi’, io sono perfettamente d’accordo con lui. Se il tavolo ci sarà, lo faranno Di Maio e Zingaretti. Per me la priorità è evitare l’aumento dell’Iva“. Sono le parole del senatore Pd, Matteo Renzi, intervenuto nella trasmissione “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24. Renzi ...

Crisi di Governo - Massimiliano Romeo : «Un bis giallo-verde? Mai dire mai. Se vanno con Renzi è un tradimento» : Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato, oggi cadrà il governo? «Vediamo in aula cosa dirà il presidente Conte e, in base a quello che dirà il premier, ci...

"Noi non ci saremo". Renzi si chiama fuori dal nuovo Governo : “Mi sembra saggio che nessuno di noi stia dentro il governo, io non ci sarò. Nessuno di noi chiede la benché minima poltrona, anche quella di commissario”. Così Matteo Renzi, senatore Pd ed ex premier, ai microfoni di Radio 24.“Questo dibattito è politichese: il governo populista ha fallito. Per 14 mesi ci hanno detto che loro erano la speranza e avrebbero rivoluzionato l’italia, dicevano ...

Renzi : "Non chiediamo poltrone Governo" : 10.22 "Mi sembra saggio che nessuno di noi stia dentro il governo. Nessuno di noi chiede una poltrona, nenache quella di commissario".Così il senatore Pd Renzi, a poche ore dall'intervento del premier Conte in Senato. "Chiedo un governo istituzionale per evitare l'aumento dell'Iva", spiega."Le formule sulle coalizioni non sono il mio forte. Penso che chiunque abbia a cuore l'Italia non voglia una crisi al buio". In Aula "l'importante è che ...

Matteo Salvini : "Non ha senso un Governo contro di me. Ma se hanno scelto Matteo Renzi - auguri" : "Aspettiamo che parli Giuseppe Conte e poi vediamo. Per quanto riguarda la mia posizione personale è l'ultima delle cose che mi preoccupano. La Lega non è nata per occupare 7 ministeri. Nessuno mi ha chiesto nulla. Comunque penso che gli italiani abbiano apprezzato il mio modo di difendere la sicure

Crisi - Renzi : nessuno di noi chiede poltrone nel Governo.?Salvini : manovra da 50 miliardi unica possibile : L’ex senatore dem a Radio 24: «Il governo populista ha fallito, mettere i conti in sicurezza e poi al voto». Ai microfoni anche il leader leghista: ritirare i ministri? Dipende da cosa dice Conte

Massimiliano Romeo (Lega) : "Se M5S e Renzi fanno un Governo - saliamo al 60%" : “Per noi non esistono altre maggioranze: un Governo che metta insieme Renzi e il M5S sarebbe clamoroso. Se Conte dovesse dimettersi si aprirebbero le consultazioni la parola passerebbe al Presidente della Repubblica”. Così Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a Palazzo Madama in un’intervista a Il Messaggero. In ogni caso la Lega non teme di finire all’opposizione comunque anche fosse, “se dovessi fare ...

Trattativa M5s-Pd - occhi puntati su Renzi. Zingaretti - Governo forte o voto : Mentre le voci che vogliono la Trattativa tra M5s e Pd per il nuovo esecutivo giallorosso piu' che avviata si moltiplicano, dal quartier generale del Nazareno Nicola Zingaretti non cede e ribadisce la linea ufficiale del partito. Ieri e' stato costretto a farlo per ben due volte: una al mattino e una a meta' pomeriggio quando i rumors erano arrivati alla conclusione che, dopo gli Stati generali grillini di Marina di Bibbona, le parti in causa ...

Crisi di Governo - Di Maio : “Salvini ha aperto la crisi in spiaggia. È disperato”. Renzi : “Votiamo contro Conte”. Attesa per la parole del premier : Il vicepremier all’assemblea dei parlamentari grillini: «Fiducia nel premier. Nuova maggioranza? Ci affidiamo a Mattarella»