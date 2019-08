Governo | è il giorno decisivo | Alle 15 parla Conte | Segui il tempo reale | Video | la

Crisi di Governo - è il giorno di Conte al Senato : incertezza sui possibili scenari : Oggi, martedì 20 agosto, sarà una giornata chiave per questa strana Crisi di governo. Alle ore 15, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà infatti in Aula al Senato. Il Contenuto delle sue comunicazioni è ancora un mistero, ma certamente non perderà l'occasione per difendere l'operato del suo esecutivo e per "inchiodare" Matteo Salvini alle sue responsabilità. Intanto, il ministro dell'Interno, a Radio 24 ha dichiarato "Che senso ha ...

Crisi di Governo - è arrivato il giorno della trasparenza : alle 15 le comunicazioni di Conte al Senato : Lo scenario più probabile è che il premier salga al Colle senza passare per una sfiducia parlamentare. Ma potrebbero esserci sorprese, sia da parte del premier sia da parte di Salvini

Crisi di Governo - il giorno di Conte : È arrivato il giorno della resa dei conti. Oggi il presidente del Consiglio si presenterà in Senato alle 15, per le sue comunicazioni: le parole di Giuseppe Conte saranno il primo segnale utile per capire che cosa succederà, da qui in poi, della Crisi di governo cominciata l’8 agosto, durante un comizio di Salvini, in una piazza di Sabaudia. Sulle comunicazioni del presidente del Consiglio potranno essere presentate delle risoluzioni da parte ...

Crisi di Governo - è il giorno della verità <br> Conte al Senato alle 15 : Crisi di governo, oggi è il giorno della verità: alle 15 sono previste le comunicazioni del premier Giuseppe Conte al Senato, cui dovrebbe seguire il dibattito in aula e l’eventuale voto sulle risoluzioni. La Lega non ha ritirato la mozione di sfiducia presentata contro il presidente del Consiglio ma Matteo Salvini una volta avviata la Crisi ha fatto marcia indietro cercando di ricucire con il M5s ai primi timidi segnali di ...

Crisi di Governo - il giorno della verità : Conte sfida la Lega : Dopo 12 giorni di Crisi "al buio", lo strappo tra Lega e Movimento 5 stelle arriva in Parlamento. Alle 15 l'intervento del...

Crisi di Governo - il giorno di Conte in Senato : il premier affronta Salvini e la Lega. Dimissioni - sfiducia - il Colle : le ipotesi : Il giorno della verità per il governo gialloverde è arrivato. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “l’avvocato del popolo” scelto per non sContentare nessuno e finito a essere il leader capace di mettere d’accordo Lega e 5 stelle, si presenterà oggi in Senato alle 15 per le sue comunicazioni. Parlerà di fronte a quella platea di Senatori che solo qualche settimana fa aveva votato la fiducia al suo governo e ...

Il giorno della verità sulla crisi di Governo : L'avvocato, prestato alla politica, Giuseppe Conte nei doppi panni del difensore e della pubblica accusa. Nel pomeriggio, al Senato, si attende dal presidente del Consiglio una arringa difensiva sull'operato del governo che guida da quasi 15 mesi. E una dura requisitoria contro Matteo Salvini che, tredici giorni fa, dopo che la maggioranza M5s-Lega si era spaccata sull'Alta velocità Torino-Lione, è andato da lui, a Palazzo Chigi per annunciargli ...

Crisi di Governo - il giorno della verità : Conte sfida la Lega : Dopo 12 giorni di Crisi "al buio", lo strappo tra Lega e Movimento 5 stelle arriva in Parlamento. Alle 15 l'intervento del...

Governo - è il giorno della data sulla sfiducia a Conte | "Nuove" maggioranze alla prova del Senato : La crisi di Governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Governo - è il giorno della data sulla sfiducia a Conte | M5s-Pd e LeU alla prova del Senato : Spaccatura nella capigruppo a Palazzo Madama: la data del 20 agosto mette d'accordo solo M5S, Pd e gruppo Misto. Contrari Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che chiedevano di votare il 14. Conte potrebbe parlare in Aula sempre il 20 agosto

Governo - è il giorno della capigruppo del Senato : ecco "i tempi" della crisi | Casellati : senza unanimità decide l’Aula : Dopo la conferenza dei capigruppo del Senato, si capirà meglio la tempistica: 19-20 agosto le date più probabili per la convocazione dell'Aula

Governo : Salvini - 'ogni giorno che si perde è un danno per l'Italia' : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "Un accordo Renzi-Grillo penso che faccia sorridere tutto il mondo. Un Governo Renzi-Boschi-Fico-Grillo, ma su, siamo seri". Così Matteo Salvini a Taormina (Messina). "Ogni giorno che si perde è un danno per l'Italia. prima si fissano le elezioni e prima il

Governo : Salvini - ‘ogni giorno che si perde è un danno per l’Italia’ : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – “Un accordo Renzi-Grillo penso che faccia sorridere tutto il mondo. Un Governo Renzi-Boschi-Fico-Grillo, ma su, siamo seri”. Così Matteo Salvini a Taormina (Messina). “Ogni giorno che si perde è un danno per l’Italia. prima si fissano le elezioni e prima il popolo decide e prima si fa la manovra economica e l’Italia riparte”, dice. L'articolo Governo: ...

Cosa sta succedendo nel Governo - il giorno dopo lo strappo sulla Tav : Il giorno dopo lo strappo nella maggioranza giallo-verde, il futuro del governo continua a essere incerto. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha annullato la conferenza stampa e si è recato al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è ritornato a Roma dalla residenza di Castel Porziano. Diversi esponenti del Movimento 5 stelle in mattinata hanno ribadito la volontà di andare avanti con ...