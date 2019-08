Governo | davanti al Senato si fronteggiano attivisti M5S e Lega**

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Roma, 20 ago. (AdnKronos) – Militanti M5S e leghisti sialdove a breve interverrà il premier Giuseppe Conte. Cori e striscioni dai due presidi. ‘Onestà, onestà’ gridano gligrillini. ‘Un capitano, c’è un solo un Capitano’, ribattono i leghisti che hanno esposto dei manifestini con scritto ‘Salvini non mollare’ mentre intonano l’inno d’Italia. L'articoloalsiM5S eCalcioWeb.

LegaSalvini : ++ Governo: Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia: 'Non si perda tempo. Smettano di litigare e met… - borghi_claudio : @maxpaglino @amperrino Il governo attuale non aveva alcuna intenzione di realizzare le nostre misure. Puntavano ad… - Ettore_Rosato : Un governo istituzionale con chi ha rispetto per le istituzioni e per gli italiani e lo mette davanti agli interess… -