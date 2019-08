Governo | Conte al Senato | le ultime notizie sulla crisi in diretta

Governo - Di Maio scrive a Conte : “Forza amico mio - sei una perla rara”. Spunta striscione a Montecitorio : “Presidente - l’Italia ti ama” : “E’ stato un onore lavorare insieme”. “Sei una perla rara“. “Sei una delle scelte di cui vado più fiero nella mia vita“. Quando mancano poche ore dal discorso in Senato del premier Giuseppe Conte, che potrebbe segnare la fine della sua prima esperienza di Governo, Luigi Di Maio pubblica un post su Facebook per esplicitare il suo sostegno, politico e umano, nei confronti del presidente del Consiglio. Il ...

Crisi - Salvini : “Ci sono persone disposte a votare anche il Governo della Fata turchina. Ritirare ministri? Ascoltiamo Conte e vediamo” : “Stiamo facendo i conti con la disperazione di persone che non vogliono mollare la poltrona e sono disposti anche a votare il governo della Fata turchina. Chi ha la coscienza pulita e ha lavorato bene non ha mai paura del voto. Io a votare andrei anche domani mattina se si potesse”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini, in collegamento con “Ma cos’è questa estate” su Radio 24, ...

Crisi di Governo - la lettera di Di Maio a Conte : Il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio ha rivolto un affettuoso messaggio di ringraziamento al presidente del Consiglio Conte, rinnovando tutta la stima che il M5S nutre nei suoi confronti: "Qualunque cosa accadrà oggi, sappi che per me e per tutti noi vederti in quel ruolo è stato motivo di orgoglio. Sei una delle scelte di cui vado più fiero nella mia vita".Continua a leggere

Crisi di Governo - è il giorno di Conte al Senato : incertezza sui possibili scenari : Oggi, martedì 20 agosto, sarà una giornata chiave per questa strana Crisi di governo. Alle ore 15, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà infatti in Aula al Senato. Il Contenuto delle sue comunicazioni è ancora un mistero, ma certamente non perderà l'occasione per difendere l'operato del suo esecutivo e per "inchiodare" Matteo Salvini alle sue responsabilità. Intanto, il ministro dell'Interno, a Radio 24 ha dichiarato "Che senso ha ...

Giuseppe Conte spiazza tutti : "Non guiderò un Governo di transizione". La voce : verso il disastro autunno : Giuseppe Conte con ogni probabilità oggi 20 agosto si dimetterà. Lo scenario più probabile è che lo faccia durante o subito dopo il discorso in Senato. Perché non vuole essere lui a gestire una eventuale fase di governo di transizione. Il presidente del Consiglio preferisce stare a guardare, rivela

Crisi di Governo - il giorno di Conte : È arrivato il giorno della resa dei conti. Oggi il presidente del Consiglio si presenterà in Senato alle 15, per le sue comunicazioni: le parole di Giuseppe Conte saranno il primo segnale utile per capire che cosa succederà, da qui in poi, della Crisi di governo cominciata l’8 agosto, durante un comizio di Salvini, in una piazza di Sabaudia. Sulle comunicazioni del presidente del Consiglio potranno essere presentate delle risoluzioni da parte ...

Crisi di Governo - è il giorno della verità <br> Conte al Senato alle 15 : Crisi di governo, oggi è il giorno della verità: alle 15 sono previste le comunicazioni del premier Giuseppe Conte al Senato, cui dovrebbe seguire il dibattito in aula e l’eventuale voto sulle risoluzioni. La Lega non ha ritirato la mozione di sfiducia presentata contro il presidente del Consiglio ma Matteo Salvini una volta avviata la Crisi ha fatto marcia indietro cercando di ricucire con il M5s ai primi timidi segnali di ...

Crisi di Governo - il giorno di Conte in Senato : il premier affronta Salvini e la Lega. Dimissioni - sfiducia - il Colle : le ipotesi : Il giorno della verità per il governo gialloverde è arrivato. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “l’avvocato del popolo” scelto per non sContentare nessuno e finito a essere il leader capace di mettere d’accordo Lega e 5 stelle, si presenterà oggi in Senato alle 15 per le sue comunicazioni. Parlerà di fronte a quella platea di Senatori che solo qualche settimana fa aveva votato la fiducia al suo governo e ...

Crisi di Governo : attesa per comunicazioni di Conte - online petizione per Salvini Premier : Oggi, martedì 20 agosto, la Crisi di Governo dovrebbe essere ufficializzata. In attesa di scoprire se il Premier Conte si dimetterà o se - come trapelato nelle ultime ore - si procederà con la mozione di sfiducia, tra M5S e Lega volano accuse sempre più pesanti. Ieri, il Ministro Luigi Di Maio ha definito "disperato" Matteo Salvini. In rete, invece, è stata lanciata una petizione (chiamata semplicemente Salvini Premier) per portare a Palazzo ...