Governo | Conte a M5S | ‘lasciato solo in aula su Russia | no rispetto istituzioni’

Governo : Presidente Ars - 'da Conte discorso da vero uomo delle istituzioni' : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - "Non avevo mai seguito con così tanto interesse un intervento del Presidente Giuseppe Conte e nonostante ci siano alcune idee a tenerci distanti, debbo ammettere che sta facendo un discorso da vero “uomo delle istituzioni”. Complimenti, Presidente". Così, il Presidente

Crisi di Governo - discorso integrale di Conte : dai rapporti con la Russia alla responsabilità istituzionale - fino all’uso dei simboli religiosi : Gentile Presidente, gentili Senatrici, gentili Senatori, ho chiesto di intervenire per riferire sulla Crisi di governo innescata dalle dichiarazioni del Ministro dell’Interno, leader di una delle due forze di maggioranza. Ho sempre limpidamente sostenuto che, in caso di interruzione anticipata dell’azione di governo, sarei tornato qui, nella sede istituzionale dove inizialmente ho raccolto la fiducia. Questa iniziativa non cela il vezzo di un ...

Crisi - le foto dei 445 giorni del Governo Conte : Dal Ponte Morandi al G7 in Canada. Dall’incontro con Theresa May a quello con Vladimir Putin. Dai Giochi invernali Milano-Cortina 2026 al Giro d’Italia 2019 fino alla visita all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma e alla presenza ai funerali di Antonio Megalizzi. E ancora dalla Conferenza sulla Libia a Palermo alla visita al contingente italiano in Iraq. Dalla fiaccolata per l’anniversario del terremoto de ...

Crisi di Governo - diretta. Conte : «Vado a dimettermi al Colle. Da Salvini crisi per interessi personali». Il vice premier : «Rifarei tutto» : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo...

Governo - Conte si dimette e non fa sconti a Salvini : "Decisione grave - per interessi personali e di partito e presa con scarsa cultura istituzionale" | "Non c'è bisogno di gente con pieni poteri" | Replica Salvini : "Io l'unico che non ha paura del voto" : Calmo ma durissimo il primo ministro nelle sue comunicazioni senza fare sconti al sui vice Salvini

Il Governo Conte finisce qui : Foto di Mario De Fina/NurPhoto via Getty Images “La crisi in atto compromette l’azione di questo governo, che qui si arresta”. Con un discorso molto diretto e sentito, pronunciato di fronte all’aula del Senato di Palazzo Madama, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha posto fine all’esperienza del governo da lui guidato, aprendo ufficialmente una crisi dai risvolti per ora imprevedibili. Conte, che ha ricoperto il ruolo ...

Governo : Zingaretti - ‘nessuna autoassoluzione per Conte - Italia nel pantano’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Tutto quanto detto sul ministro Salvini questo pomeriggio dal Presidente Conte non può che essere condiviso. Ma attenzione anche ai rischi di autoassoluzione. In questi 15 mesi è stato il Presidente del Consiglio, anche del Ministro Salvini, e se tante cose denunciate sono vere perché ha atteso la sfiducia per denunciarle?”. Lo dichiara in una nota il segretario del Pd, Nicola ...

Governo : Conte - ‘gratitudine a Mattarella per consigli e sostegno’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Esprimo la mia gratitudine al presidente Mattarella per i consigli e il sostegno di cui mi ha costantemente onorato”. Lo ha detto Giuseppe Conte al Senato. L'articolo Governo: Conte, ‘gratitudine a Mattarella per consigli e sostegno’ sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Conte a Salvini - ‘non hai cultura delle regole’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Se tu avessi mostrato cultura delle regole l’intera azione di Governo ne avrebbe tratto giovamento. La culture delle regole non si improvvisa ma è la qualità fondamentale per fare il ministro o il presidente del Consiglio”. Lo ha detto Giuseppe Conte al Senato. L'articolo Governo: Conte a Salvini, ‘non hai cultura delle regole’ sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Conte si dimette e attacca : “Questo Governo si arresta qui” “per colpa di Salvini” : Matteo Salvini ha fatto cadere il governo “perseguendo interessi personali” e per la sua “mancanza di sensibilità istituzionale e cultura

Governo - la replica di Salvini a Conte : "Mal sopportato - per gli insulti mi bastava Saviano" : Nel suo discorso in Senato il presidente del Consiglio non ha risparmiato critiche al ministro dell'Interno. La replica di...

