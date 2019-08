Gli Usa riaprono la corsa agli armamenti Cina e Russia condannano il test

Imprese Usa - i manager dicono stop allo strapotere deGli azionisti. Ma non fanno mea culpa : Il recente manifesto di 180 importanti manager americani a favore di un’economia più “umana” (così hanno scritto i giornali) non può che farci piacere, ma soprattutto ci farà sorridere per la sua ingenuità. In ogni caso ben venga, meglio di niente, sarebbe un passo in avanti, come confermato dall’immediata bocciatura stampata da uno dei più interessati supporter dello status quo, quel Larry Summers amico di Clinton ma soprattutto di ...

Simon Gautier - il messaggio dei soccorritori : "Scusaci - ti sei perso nella nazione sbaGliata" : “Scusaci, Simon. Ti sei perso nella nazione sbagliata”, così recita il messaggio di due soccorritori che per giorni, insieme a tante altre persone, hanno cercato il 27enne Simon Gautier, turista disperso in Cilento e ritrovato morto in un dirupo.“Oggi usciamo sconfitti da una battaglia durata giorni”: è questo l’incipit del post apparso sulla pagina Facebook Alta Prospettiva e accompagnato dalle ...

Papa Francesco - veleni in Vaticano. «DaGli Usa un complotto per farlo dimettere» : L'estate più calda degli ultimi secoli per via del riscaldamento climatico il Papa l'ha mitigata grazie alla temperatura costante dell'aria condizionata. Francesco è rimasto...

Gli Usa testano un missile a medio raggio. Mosca denuncia : "Escalation militare - non reagiremo" : Il lancio a meno di un mese dall'uscita dal trattato sulle Forze nucleari a raggio intermedio

Mistero Kammler - il nazista «atomico» che sparì neGli Usa - : Vittorio Macioce Ci sono sei versioni sulla morte della SS che studiava la bomba. Senz'altro non si suicidò Vittorio Macioce L' unica cosa certa è che non è morto nel bunker di Praga nel maggio del 1945. Non si è suicidato come il Führer con un colpo di pistola alla tempia e neppure con il cianuro. La storia del «generale del diavolo» è ancora aperta, non finisce con un atto di giustizia, non ci sono tribunali, ma racconta la vittoria della ...

Corbo sul Napoli : “Illude - delude ma tiene i miGliori. Nell’affare Pépé è stato usato” : L’editorialista Antonio Corbo, nella sua rubrica per La Repubblica “Il graffio”, ha sottolineato gli errori di comunicazione da parte del Napoli. Corbo sostiene infatti che il Napoli “illude e delude”. Classifica di Ferragosto “C’è una classifica che assegna lo scudetto di mezza estate. L’Inter stravince con 40mila abbonati, la Juve supera di poco i 27mila, il Napoli è solo terzultimo con ...

Google non condividerà più dati sulle reti con Gli operatori a causa della privacy : Google ha capito che è meglio prevenire che curare e le preoccupazioni sulla privacy legate al suo servizio Mobile Network sono bastate a farlo chiudere, per evitare eventuali ripercussioni legali. L'articolo Google non condividerà più dati sulle reti con gli operatori a causa della privacy proviene da TuttoAndroid.

Beautiful - risultato storico neGli Usa : merito di Hope e Steffy : Beautiful: dopo 32 anni record di ascolti in America grazie alle vicende di Hope e Steffy Beautiful è senza dubbio una delle soap opera più seguite e amate dagli italiani. In onda dal 23 marzo del 1987, la serie americana ideata da William J. Bell e Lee Phillip Bell in Italia va in onda, invece, […] L'articolo Beautiful, risultato storico negli USA: merito di Hope e Steffy proviene da Gossip e Tv.

Nissan ed EVgo riempiono Gli Usa con 200 colonnine di ricarica rapida : La partnership estesa con EVgo prevede la più grande rete di infrastrutture di ricarica rapida CHAdeMO da 100 kW

Imprese Usa - l’impegno di 180 manager : “Obiettivo fare il bene di clienti - lavoratori e comunità. Stop a predominio deGli azionisti” : fare impresa con l’obiettivo di “portare valore ai clienti“, “investire nei lavoratori“, “trattare in modo giusto ed etico con i fornitori“, “supportare le comunità in cui operiamo”, “proteggere l’ambiente adottando pratiche sostenibili”. E solo come ultimo punto “generare valore nel lungo termine per gli azionisti che forniscono il capitale che permette alle nostre ...

Huawei - nuova deroga di 90 giorni daGli Usa. Ma restano le incognite : Una nuova deroga concede al produttore cinese di mantenere i suoi rapporti con le aziende statunitensi fino al prossimo 19 novembre, anche se per Trump resta una compagnia che mette a rischio la sicurezza degli Stati Uniti

Fortnite - anche il supercampione vittima dello scherzo del momento : le forze superspeciali Usa Gli hanno fatto irruzione in casa con i fucili : E se da un momento all’altro le forze speciali sfondassero la porta ed entrassero in casa con fucili spianati e pistole cariche? Sembra incredibile ma negli Stati Uniti succede sempre più spesso e pochi giorni fa è capitato anche a Kyle Giersdorf, l’adolescente che si è portato a casa 3 milioni di dollari vincendo il campionato mondiale di Fortnite, il videogioco del momento. Succede, sì, ma per scherzo. O meglio, per colpa di uno scherzo che ...

Beautiful - news USA : come vanno Gli ascolti neGli Stati Uniti? : Per una volta le nostre news dagli Stati Uniti non riguardano le vicende di Beautiful da noi ancora inedite, ma difficoltà tecniche per i telespettatori americani nel riuscire a vedere in video le vicende di casa Forrester! Tutto è iniziato a luglio quando, in molte aree degli Stati Uniti, i canali del network CBS sono Stati oscurati a causa di uno strappo tra la rete televisiva e il partner per abbonati AT&T, che distribuisce il segnale in ...