Gli azzurri della canoa velocità a caccia del sogno olimpico

Canoa velocità - Mondiali 2019 : i convocati e Gli equipaggi dell’Italia. Azzurri in gara in nove specialità olimpiche : Sono venti i convocati dell’Italia per i Mondiali di Canoa velocità che scatteranno domani a Szeged, in Ungheria: quindici Azzurri concorreranno in nove specialità olimpiche, alla ricerca dei pass per Tokyo 2020 oltre che delle medaglie iridate, mentre altri cinque saranno in gara in specialità non olimpiche. Eccezion fatta per le gare sui 5000 metri, ogni azzurro che prenderà parte a specialità olimpiche sarà in gara in una sola distanza. ...

Pallavolo - l’Italia torna al lavoro in vista deGli Europei : azzurri in raduno a Cavalese a partire da giovedì : Gli uomini di Gianlorenzo Blengini si raduneranno a Cavalese nella serata di giovedì 22 agosto Archiviato il Torneo di Qualificazione Olimpica con la conquista del pass per i Giochi del prossimo anno, per la Nazionale Maschile è arrivato il momento di volgere uno sguardo al prossimo evento internazionale: i Campionati Europei in programma dal 12 al 29 settembre. In vista della rassegna continentale una prima parte degli uomini di ...

Basket – Gli azzurri in volo verso Pechino : in Cina l’ultimo torneo di preparazione in vista dei Mondiali 2019 : azzurri oggi in viaggio per la Cina. volo Atene Pechino dalle 14.00 (ora greca) e poi trasferimento a Shenyang. torneo il 23, 25 e 26 contro Serbia, Francia e Nuova Zelanda In archivio anche la terza fase della preparazione Mondiale. Dopo il training camp di Pinzolo e il raduno di Verona, termina anche il torneo dell’Acropolis ad Atene. Gli azzurri viaggeranno oggi dalla Capitale greca alla volta di Pechino (partenza alle 14.00 ora ...

US Open 2019 - il tabellone maschile delle qualificazioni e Gli avversari deGli azzurri. Jannik Sinner incrocia Viola : Oggi lunedì 19 agosto incominciano le qualificazioni degli US Open 2019, ultimo Slam della stagione di tennis che va in scena a New York (USA). Tanti italiani sono impegnati nei turni preliminari per cercare un posto nel main-draw del prestigioso torneo statunitense, come sempre è necessario vincere tre incontri per poter essere protagonisti nel tabellone principale della manifestazione. Diamo uno sguardo al tabellone dei nostri portacolori ...

Rugby : o'shea sceGlie i 31 azzurri per il mondiale - quinto per Parisse : Conor o'shea, commissario tecnico della Nazionale italiana di Rugby, all'indomani del Cattolica test match di San Benedetto vinto contro la Russia

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Anche Gli azzurri del volley staccano il pass! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Beach Soccer - Euro League 2019 : Italia-Bielorussia 5-4 dcr. Gli azzurri vincono la tappa di Catania : Arriva la vittoria finale l’Italia nella tappa della Division A dell’Euro Beach Soccer League conclusa oggi a Catania, dopo che ieri per gli azzurri era arrivata la qualifica alla SuperFinal: gli azzurri superano ai rigori per 5-4 la Bielorussia dopo il 2-2 dei regolamentari in una gara che ha visto la Nazionale italiana rincorrere per due volte i bielorussi, avanti prima con Savich al 12′ del primo tempo e poi con Piatrouski ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Italia-Turchia 70-72. Terza sconfitta consecutiva. Alessandro Gentile è il miGliore deGli azzurri : Terza sconfitta consecutiva per l’Italia in questo Torneo Acropolis 2019 per mano della Turchia. Gli azzurri rimangono all’ultimo posto in classifica. Romeo Sacchetti dovrà lavorare duramente in vista del Mondiale che si disputerà a fine di questo mese in Cina. Gentile e compagni devono assolutamente migliorare l’affiatamento in difesa ed essere maggiormente precisi in attacco. CRONACA Torneo Acropolis Italia-Turchia PRIMO ...

Torneo Acropolis – L’Italia si butta via nell’ultimo quarto - terzo ko per Gli azzurri contro la Turchia : La squadra del ct Sacchetti spreca tutto il proprio vantaggio nel finale di gara, consegnando la vittoria alla Turchia con il punteggio di 72-70 Terza sconfitta in altrettante gare per l’Italia nel Torneo Acropolis, che si arrende anche alla Turchia dopo i ko con Grecia e Serbia. Una battuta d’arresto che brucia quella incassata oggi dagli uomini del ct Sacchetti, colpevoli di dilapidare un enorme vantaggio nel solo ultimo ...

LIVE Italia-Turchia 45-41 basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : partenza convincente deGli azzurri nel terzo periodo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-41 1/2 per Gentile dalla lunetta. 45-41 Hackett lasciato con tanto spazio palleggia e mette a segno la tripla frontale. 42-41 Belinelli inizia a carburare e realizza un altro canestro da due. 40-41 Korkmaz ci punisce da tre dopo una pessima gestione degli azzurri. 40-38 Magnifica palla di Belinelli in angolo da Hackett: solo retina per il nostro play. 37-38 SEMPRE GENTILE! L’azzurro ...

Calciomercato Inter - azzurri scatenati : Sanchez ad un passo - ma non è finita… [DETTAGli] : Calciomercato Inter – Trattativa lampo. Sta accadendo tutto molto velocemente per quanto concerne la questione tra i nerazzurri e Sanchez. L’accelerata improvvisa è arrivata ieri sera con i primi contatti e il sì del cileno, ma le parti sono ancora più vicine e il calciatore potrebbe arrivare a Milano già tra domani e martedì per visite mediche e firma sul contratto. L’operazione potrebbe infatti chiudersi nelle prossime ...

LIVE Italia-Turchia basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : Gli azzurri devono reagire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dichiarazioni di Sacchetti – Orario d’inizio e come vedere in tv e streaming Italia-Turchia – Cronaca di Italia-Serbia – Highlights e sintesi di Italia-Serbia Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Turchia, ultima giornata del Torneo Acropolis 2019. Gli azzurri di Romeo Sacchetti sfidano l’unica squadra della competizione attualmente alla ...

Triathlon - test event olimpico Tokyo 2019 : Italia quarta nella staffetta mista! MiGlior risultato di sempre per Gli azzurri! : Ultima giornata di gare per il test event olimpico del Triathlon, svoltosi nel cuore della notte Italiana a Tokyo: nella staffetta mista, valida per le World Mixed Relay Series, disputate regolarmente su distanza super sprint (200 metri a nuoto, 7.4 km in bici e 2 km di corsa per ciascun frazionista), termina al quarto posto l’Italia di Annamaria Mazzetti (G.S. Fiamme Oro), Gianluca Pozzatti (707), Alice Betto (G.S. Fiamme Oro) ed ...