Giuseppe Conte | siluro in diretta contro Salvini | Crisi per interessi personali

Giuseppe Conte entra in Senato - applausi e strette di mano con i ministri 5 stelle. Gelo con i leghisti : Giuseppe Conte entra in Senato e prima di tenere il discorso davanti ai parlamentari saluta uno a uno i componenti del governo. Il presidente del Consiglio stringe le mani a tutti, i ministri del Movimento 5 stelle applaudono. Quelli leghisti restano freddi. Conte stringe la mano anche a Matteo Salv

Giuseppe Conte in Senato : "Salvini persegue interessi personali" : “La decisione di innescare la crisi è irresponsabile. Per questa via il ministro dell’interno ha mostrato di seguire interessi personali e di partito”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo discorso al Senato sulla crisi di governo.Conte accusa frontalmente Salvini di “scarsa responsabilità istituzionale e scarsa cultura costituzionale”. Di più: per il premier ...

Giuseppe Conte al Senato - i leghisti lo accolgono fuori da Palazzo Madama con "Buffone" e "Elezioni" : Accoglienza caldissima per Giuseppe Conte. Il premier poco prima delle 15 fa il suo ingresso al Senato, dove dovrà riferire sulla crisi in quello che forse sarà l'ultimo discorso prima delle sue dimissioni, ma fuori da Palazzo Madama si assiepano due claque distinte. I militanti del Movimento 5 Stel

Giuseppe Conte in Senato : "Crisi innescata da Salvini" : “Ho chiesto di intervenire per riferire sulla crisi di governo innescata dalle dichiarazioni del ministro dell’Interno e leader di una delle due forza di maggioranza”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo discorso al Senato sulla crisi di governo.Lungo applauso dei Senatori M5S all’ingresso nell’aula di palazzo Madama del presidente del Consiglio. Seduti e in silenzio i parlamentari ...

Luigi Di Maio - lettera d'amore a Giuseppe Conte : "Sono al tuo fianco - qualunque cosa accada" : Quella di Luigi Di Maio a Giuseppe Conte sembra una lettera d'amore. Una manciata di ore prima del discorso del premier in Senato, il vicepremier e capo politico M5S pubblica su Facebook un post indirizzato al presidente del Consiglio: "Caro Giuseppe, oggi è un giorno molto importante. Il giorno in

Giuseppe Conte spiazza tutti : "Non guiderò un governo di transizione". La voce : verso il disastro autunno : Giuseppe Conte con ogni probabilità oggi 20 agosto si dimetterà. Lo scenario più probabile è che lo faccia durante o subito dopo il discorso in Senato. Perché non vuole essere lui a gestire una eventuale fase di governo di transizione. Il presidente del Consiglio preferisce stare a guardare, rivela

Crisi di governo e dimissioni di Giuseppe Conte : a che punto siamo e cosa succede domani : La giornata di domani 20 agosto è da molti considerata cruciale, con le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato e il probabile colloquio al Quirinale. Le diverse soluzioni alla Crisi sono (quasi) tutte sul tappeto e potrebbe non bastare l'intervento di Sergio Mattarella a dirimere una matassa ancora molto intricata. Proviamo a capire il perché.Continua a leggere

Giuseppe Conte - il retroscena sul "patto di Bibbiano" tra M5s e Pd : sono senza vergogna : L'hanno già ironicamente ribattezzato il "patto di Bibbiano". L'inciucio tra Pd a M5s è a un passo, con tutto il suo carico di imbarazzi, omissioni e non detti. Sul programma pochi si sbottonano, visto che chi si è insultato per un anno intero si ritroverebbe tra poche settimane a lavorare a braccet

Open Arms - Matteo Salvini subisce Giuseppe Conte : "Via allo sbarco dei minori ma è una tua scelta" : Scontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte sui migranti della Open Arms: "Prendo atto che disponi che vengano sbarcati i (presunti) minori attualmente a bordo della nave", scrive il ministro dell'Interno al premier rispondendo alla lettera del premier: "Darò pertanto, mio malgrado, per quanto di mi

Giuseppe Conte - sfogo con i suoi : "Matteo Salvini in un delirio di onnipotenza". Strappo insanabile : Non è ancora chiaro cosa dirà Giuseppe Conte nel suo discorso il 20 agosto in Senato, non si sa se attaccherà Matteo Salvini e dirà tutta la sua verità. La sensazione è che a Palazzo Chigi, rivela il Corriere della Sera in un retroscena, le "comunicazioni" saranno scritte nelle prossime ore, quando

Paolo Becchi : "Ma a Matteo Salvini non converrebbe ritirare la sfiducia a Giuseppe Conte?" : Possiamo trarre qualche insegnamento da quello che sta succedendo intorno a questa crisi politica dalla quale sembra impossibile uscire? La prima considerazione da fare è che la politica, contrariamente a quello che si pensa, non è una scienza, ma un'arte. E l'arte più che di razionalità vive di emo

Giuseppe Conte - l'ascesa da "nessuno” a "fregatutti" : il sogno segreto del premier : Zitto zitto Giuseppe Conte sopravvivrà a se stesso e al governo di squinternati gialloverdi destinato a morte semicerta, per reincarnarsi in una cosa più rossa che gialla perché sorretta dal Partito democratico. Gli è bastato fingersi svenuto per un paio di mesi dopo la conferenza stampa d' inizio e

Open arms - Matteo Salvini a Giuseppe Conte : "Ossessionato dai porti chiusi? No - dalla lotta all'immigrazione" : Matteo Salvini ossessionato dai porti chiusi? "No, dalla sicurezza degli italiani". Così il ministro dell'Interno risponde alla lettera aperta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, "portando i numeri con cui giustifico il mio anno di lavoro e di stipendio", perché gli italiani "mi pagano per