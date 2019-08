Giulio Raselli | lo scoop è una bomba Beccato con ‘lei’ e salta il trono di Uomini e

Giulio Raselli viene scoperto in vacanza con una donna : il trono sarebbe a rischio : Mancano ormai poche settimane all'inizio delle registrazioni della nuova stagione di Uomini e donne, il popolare dating show dei sentimenti di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi. In queste ore, però, circolano già le prime indiscrezioni su quelli che sarebbero i nuovi possibili tronisti della trasmissione da settembre e tra i candidati in pole position sembrerebbe esserci anche Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià e ...

Giulio Raselli beccato con una mora : il trono di Uomini e Donne a rischio? - : Luana Rosato Deianira Marzano ha accusato Giulio Raselli di aver flirtato con una sconosciuta in un locale di Formentera e ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrarrebbe in "flagranza di reato" Il nome di Giulio Raselli è diventato ormai celebre tra gli appassionati dei programmi di Maria De Filippi. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, si è fatto conoscere nelle vesti di single a Temptation Island e, secondo i rumors, pare ...

La segnalazione di Deianira Marzano : Giulio Raselli sarebbe stato pizzicato con una ragazza : Giulio Raselli è salito al trono della nuova stagione di Uomini e Donne che partirà a metà settembre. Eppure dal web emergono una serie di indiscrezioni che sembrano mettere in pericolo la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. Che cosa avrà combinato di così grave? A quanto pare, il ragazzo sarebbe stato sorpreso in compagnia di una ragazza sconosciuta durante la sua vacanza a Formentera. Le prove che confermano tale fatto sono ...

Giulio Raselli - ex U&D - sarebbe stato visto flirtare con una ragazza : Giulio Raselli è uno degli ex corteggiatori di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne. Il ragazzo non è stato scelto dalla tronista, che ha preferito a lui il rivale Manuel anche se poi la loro relazione è durata solo poche settimane. Dopo aver ricevuto una delusione da parte dell'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, il bel gioielliere si è gettato in una nuova avventura all'interno della trasmissione televisiva Temptation Island. Sull'isola delle ...

