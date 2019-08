Giulia De Lellis e le corna | «Ecco come mi sono sentita quando Andrea mi ha tradita»

Fonte : attualitavip.myblog

(Di martedì 20 agosto 2019)Desvela parte del suo libro «Lestanno bene su tutto» in uscita Il 17 Settembre 2019 e lo fa tramite una storia su Instagram. La celebre ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata del tronistaDamante ha raccontato attraverso le pagine di un libro il dolore della scoperta di un tradimento. Oggi la Deha confessato sui social qualcosa di più intimo:si ènell’esatto momento in cui ha scoperto che il suo fidanzato le faceva le. Ricordiamo che tutto è accaduto nell’aprile del 2018,è venuta a conoscenza di diversi tradimenti di Damante. «Tremo», scrive. «È aprile, ci24 gradi e io tremo. Ho due felpe e due coperte addosso, la primavera fuori e il gelo dentro. Non mangio. Non parlo. Non piango”. Per la ventitreenne questo deve essere stato davvero un momento terribile che, purtroppo, l’ha segnata. Del resto, ...

