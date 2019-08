Ginnastica artistica | l’Italia si lancia verso i Mondiali Le convocate per il

Fonte : oasport

(Di martedì 20 agosto 2019) Mancano meno di due mesi ai2019 diche si disputeranno a Stoccarda al 4 al 13 ottobre, l’Italia si sta preparando meticolosamente all’appuntamento più importante della stagione che metterà in palio anche la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la squadra. La nostra Nazionale femminile punta al pass a cinque cerchi, bisognerà essere una delle migliori nove formazioni nel turno di qualificazione escludendo USA, Russia e Cina che sono già ammesse ai Giochi. Le ragazze del DT Enrico Casella hanno tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo e per presentarsi in Giappone con grandi ambizioni, l’estate in palestra si sta rivelando molto intensa come in passato e la marcia di avvicinamento alla rassegna iridata è ormai entrata nel vivo. L’Italia si preparerà all’evento disputando ...

