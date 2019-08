George Clooney si lancia nel business del pecorino sardo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Francesca Galiciama l'Italia e lo ha ulteriormente dimostrato nelle ultime settimane, organizzando un nuovoMade in Italy per Hollywood: la vendita delnon è solo uno dei più apprezzati sex-symbol di Hollywood, non è solo uno degli attori più pagati ma ha anche un ottimo fiuto per gli affari. Il suo amore per l'Italia è ormai cosa nota ma nelle ultime settimane il marito di Amal vuole fare di più e vuol portare un'eccellenza italiana oltreoceano per far conoscere agli americani la bontà del. Non è il primo esperimento imprenditoriale in ambito enogastronomico per, che da tempo ha avviato la produzione del liquore Casamigos con notevole successo. La passione per ilè abbastanza recente e nasce da uno degli ultimi viaggi dell'attore nell'isola. Lontano dalle località patinate ...

insopportabile : Fulminato sulla via del #sardolicesimo - George Clooney pazzo per il pecorino sardo. E lancia il business negli Usa… - Corriere : Clooney pazzo per il pecorino sardo: lancia il business negli Usa - chetempochefa : 'George è troppo lungo, ti posso chiamare G come il punto?' Con #CheStoryCheFa rivediamo l'imperdibile dichiarazio… -