Gamescom 2019 | Life is Strange 2 - Episode 4 si mostra nel trailer di lancio

Empire of Sin : Nuovo Gameplay Trailer alla Gamescom 2019 : Paradox Interactive e Romero Games hanno oggi pubblicato un Nuovo Trailer di Gameplay di Empire of Sin, il loro Nuovo gioco strategico ambientato nella Chicago degli anni ’20. Dai un’occhiata alle nuove funzionalità del gioco, tra cui la gestione dell’impero della tua organizzazione criminale, il combattimento tattico a turni e altro ancora. In Empire of Sin, i giocatori costruiscono il proprio spietato impero criminale ...

Gamescom 2019 : Sony e Ubisoft sono state le compagnie più premiate ai Gamescom Awards : Ieri sera la Gamescom è iniziata a Colonia con il primo evento Opening Night Live, durante il quale sono stati annunciati i vincitori dei Gamescom Awards.Dreams di Sony è stato l'unico gioco a vincere più premi, portando a casa sia il premio Most original game che il premio Best PlayStation 4 game. Sony Interactive Entertainment ha anche vinto il premio Best family game con Concrete Genie.Anche Ubisoft ha vinto due premi, uno per il miglior ...

Gamescom 2019 – Mindframe Prime Headset : Durante la Gamescom 2019, HP ha presentato anche le Mindframe Prime. Le nuove cuffie da gaming di OMEN si contraddistinguono per un design minimal ma allo stesso tempo elegante, mirate alla confortevolezza di utilizzo. Le Mindframe Prime sono state letteralmente “acclamate” dal pubblico, da come si può vedere dalle svariate recensioni presenti online (store di HP, Amazon, Best Buy etc), facendosi apprezzare per la qualità ...

Gamescom 2019 - annunciato HP Pavilion Gaming 15 Laptop : Durante la Gamescom 2019, HP ha rinnovato la famiglia “OMEN”, presentando diversi novità sia lato hardware ma anche software. Una delle principali novità è il nuovo HP Pavilion Gaming Laptop. Il nuovo modello, 15-ec0010nr, punta tutto su velocità, prestazioni, senza però disdegnare un design accattivante e “minimal”. Rispetto all’ HP Pavilion 15(2018), la versione 2019 presenta diverse migliorie che ...

Gamescom 2019 : Monster Hunter World - il nuovo trailer di Iceborn mostra un combattimento con Velkhana il drago di ghiaccio : Durante la Gamescom, Capcom ha presentato un trailer di Monster Hunter World Iceborne incentrato sul drago di ghiaccio Velkhana.Questo è il mostro di punta della prossima espansione ed il fulcro della storia. Inoltre vediamo volti familiari che ritornano nel trailer che faranno tutto il possibile per fermare questa nuova minaccia.Senza ulteriori indugi vi lasciamo al trailer di annuncio.Leggi altro...

Gamescom 2019 : Death Stranding si mostra in un inedito video gameplay : Death Stranding è senza dubbio uno dei giochi più attesi e fortunatamente Hideo Kojima in persona è salito sul palco della Gamescom per diffondere alcuni dettagli sul suo nuovo progetto, il tutto condito con un inedito video gameplay.Il video mostra il protagonista Sam, raggiungere una sorta di avamposto (grazie all'utilizzo della fidata scala) per l'organizzazione per cui lavora e consegnare la merce designata. In seguito ad una brutta caduta ...

Gamescom 2019 : Death Stranding - Hideo Kojima e nuovi trailer per Mama - Bridge Baby e Deadman : Hideo Kojima è salito sul palco del Gamescom 2019 Opening Night Live per parlare del piatto forte dell'evento: Death Stranding. Un gioco definito ancora una volta unico, un open-world che è nelle ultimissime fasi di sviluppo e per il quale il buon Kojima non sarebbe dovuto essere presente all'evento per non perdere neanche un minuto di tempo da dedicare allo sviluppo.I personaggi secondari sono protagonisti assoluti di due trailer e si tratta di ...

Gamescom 2019 : Call of Duty Modern Warfare si mostra in un nuovo trailer : Nel corso di questa scoppiettante Gamescom, è stata annunciata un'alpha relativa a Call of Duty Modern Warfare esclusiva per gli utenti PS4. Il tutto sarà disponibile da questo venerdì ed i giocatori potranno partecipare in furiosi scontri 2 contro 2 in 5 diverse mappe (Stack, King, Speedball, Docks e Pine).Di seguito trovate il trailer completo mostrato durante l'evento, prima di lasciarvi vi ricordiamo però che Call of Duty Modern Warfare sarà ...

Little Nightmares II annunciato alla Gamescom 2019 : Con l’annuncio da parte di BANDAI NAMCO Entertainment Europe di Little Nightmares II, il nuovo capitolo dell’acclamato franchise, preparati a tornare nel mondo disturbante e intenso di Little Nightmares. Prodotto in collaborazione con Tarsier Studios, Little Nightmares II segue la storia di Mono, un giovane ragazzo intrappolato in un mondo distorto dalla trasmissione ronzante di una lontana torre di ...

Gamescom 2019 : l'esperienza interattiva Erica è ora disponibile su PS4 : A sorpresa Sony e lo studio di sviluppo Flavourworks hanno annunciato che l'esperienza interattiva Erica è già disponibile per il download su PlayStation Store.In Erica vi immergerete in un'esperienza cinematografica unica in cui ogni scelta impatta profondamente sulla storia del gioco. Godetevi la tecnologia pionieristica di live action, in cui il vostro smartphone vi consente di interagire con il mondo di Erica. Eseguite azioni come sfogliare ...

Gamescom 2019 : Destiny 2 - i Vex al centro del nuovo story trailer : Bungie ha mostrato nuovo materiale riguardo Destiny 2, non solo durante l'Inside Xbox, ma anche durante l'Opening Night Live che si sta svolgendo in questi minuti.Questa volta lo studio di sviluppo ha pubblicato un nuovo story trailer dedicato alla prossima stagione, chiamata "Stagione dell'Intramontabile" che sarà disponibile con l'arrivo della nuova espansione, Ombre dal Profondo.Senza ulteriori indugi vi lasciamo al trailer.Leggi altro...

Gamescom 2019 : il trailer gameplay di Disintegration ci mostra l'affascinante nuovo shooter del co-creatore di Halo : Marcus Lehto è una delle menti dietro la creazione di Halo e il fatto che il suo nuovo talentuoso team stia lavorando a uno shooter con elementi futuristici non può che incuriosire. D'altronde Disintegration sembra un progetto davvero ambizioso.Ci troviamo di fronte a uno shooter con elementi tattici in tempo reale che proporrà sia una modalità storia, che dovrebbe durare quanto meno 10 ore, che una modalità multiplayer. Il gioco ci permetterà ...

Gamescom 2019 : The Witcher 3 ha finalmente una data di uscita su Nintendo Switch : Sapevamo già che The Witcher 3, gioco di CD Projekt RED, sarebbe approdato anche sulla console ibrida di Nintendo Switch, ma non sapevamo ancora quando. Ebbene, grazie al trailer mostrato durante la Gamescom abbiamo una data precisa.The Witcher 3 arriverà su Switch a partire dal 15 ottobre. Il trailer mostra alcune parti del gioco: naturalmente la grafica è meno definita rispetto alle precedenti versioni, tuttavia chi vuole immergersi nell'epico ...