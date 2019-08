Franck Ribery firma il contratto di due anni con la Fiorentina | a breve le visite mediche

Calciomercato Fiorentina - avanti tutta per Franck Ribery : vicino l’accordo con il giocatore francese : Il club viola e l’entourage del giocatore stanno lavorando per ridurre tutte le distanze, così da sancire il definitivo accordo La Fiorentina sogna il colpo Franck Ribery e, mai come in questo momento, è convinta di poterlo realizzare. Il club viola continua a lavorare con l’entourage dell’ex Bayern Monaco, l’obiettivo è ridurre le ultime distanze che separano le due parti così da giungere all’agognata fumata ...