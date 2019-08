Follonica I funerali del piccolo Alessandro | schiacciato dal letto | “Un giorno ci

Fonte : fanpage

(Di martedì 20 agosto 2019) Il bambino, 8 anni, è morto dopo aver lottato per una settimana all’ospedale Meyer di Firenze dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Migliaia di persone commosse lo hanno salutato per l'ultima volta nella chiesa di San Leopoldo nel comune in provincia di Grosseto.

pisaonline : FOLLONICA. La città a lutto si è riunita questo pomeriggio, lunedì 19 agosto, nella chiesa di San Leopoldo dove dal… - GrossetoNotizie : Lutto cittadino a Follonica: nella chiesa di San Leopoldo i funerali del piccolo Alessandro -